Переселенцы останутся без выплат: кому прекратят начислять 2000 и 3000 гривен на проживание

Помощь ВПЛ могут отменить, если переселенец своевременно не сообщил о смене места проживания в соответствующие органы или выехал за границу на длительный срок. Есть и другие законные причины.

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Внутренне перемещенные лица были вынуждены покинуть свой дом из-за российской оккупации или боевых действий в районе их проживания. Государство выплачивает переселенцам ежемесячную помощь в размере 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью – 3000 гривен. Однако есть факторы, которые могут стать причиной отказа в начислении выплат, рассказывают специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

Кому и из-за чего могут отменить выплаты?

По словам специалистов, государственную помощь ВПЛ могут отменить в таких случаях:

если территориальную общину, откуда переехал переселенец, исключили из Списка территорий, где ведутся боевые действия, или временно оккупированных территорий. Исключением являются люди, которые документально подтвердили, что их жилье непригодно для проживания (повреждено или уничтожено) в результате российской агрессии;

если переселенец не проинформировал об изменении фактического места жительства соответствующие органы. При этом прекращается только выплата пособия, а справка ВПЛ остается действительной;

если ВПЛ находится за границей более 60 дней. В таком случае аннулируются как государственные выплаты, так и сам статус.

Напомним, 5 июня в Минреинтеграции отчитались о полном погашении задолженности по выплатам пособия на проживание внутренне перемещенным лицам по состоянию на 31 мая.

23 мая в ведомстве сообщили, что в течение 2023 года государство продолжит поддерживать вынужденных переселенцев, выплачивая им всю необходимую денежную помощь.