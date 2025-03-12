Украинцы могут получить 180 тыс. грн: кому заплатят финансовую помощь

Тем, кто зарегистрируется в программе, будет предложена возможность получить как знания, так и финансовую поддержку для развития бизнеса.

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В марте 2025 года украинцы смогут зарегистрироваться на получение выплат от Благотворительной организации "СОС Дитячі містечка України". Финансовая помощь будет предоставлена в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей". Об этом говорится в сообщении фонда

Как сообщается, программа реализуется при поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Она ориентирована на поддержку предпринимательства в Украине, а средства будут направлены на обучение.

"Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", — сообщают организаторы.

В программе смогут принять участие такие области:

Киевская;

Полтавская;

Львовская.

Приобщиться к проекту смогут:

домохозяйства с детьми, которые живут или зарегистрированы как внутренние переселенцы в указанных регионах;

неполные семьи с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, лица с инвалидностью);

приемные семьи/опекунские семьи/детские дома семейного типа.

Тем, кто зарегистрируется в программе, предоставят возможность получить знания и денежную помощь для развития бизнеса. По условиям программы предусмотрены:

дистанционное обучение от квалифицированных специалистов;

консультации экспертов/менторское сопровождение

денежная помощь в почти 180 тыс. грн на развитие бизнеса.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.