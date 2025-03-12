Украинцы могут получить 180 тыс. грн: кому заплатят финансовую помощь
Тем, кто зарегистрируется в программе, будет предложена возможность получить как знания, так и финансовую поддержку для развития бизнеса.
В марте 2025 года украинцы смогут зарегистрироваться на получение выплат от Благотворительной организации "СОС Дитячі містечка України". Финансовая помощь будет предоставлена в рамках проекта "Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей". Об этом говорится в сообщении фонда
Как сообщается, программа реализуется при поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). Она ориентирована на поддержку предпринимательства в Украине, а средства будут направлены на обучение.
"Поможем вам сделать первые шаги к предпринимательству и реализовать собственный потенциал. Важно: предусмотрено обязательное обучение с возможностью получения гранта на бизнес", — сообщают организаторы.
В программе смогут принять участие такие области:
- Киевская;
- Полтавская;
- Львовская.
Приобщиться к проекту смогут:
- домохозяйства с детьми, которые живут или зарегистрированы как внутренние переселенцы в указанных регионах;
- неполные семьи с несовершеннолетними детьми (многодетные, неполные, лица с инвалидностью);
- приемные семьи/опекунские семьи/детские дома семейного типа.
Тем, кто зарегистрируется в программе, предоставят возможность получить знания и денежную помощь для развития бизнеса. По условиям программы предусмотрены:
- дистанционное обучение от квалифицированных специалистов;
- консультации экспертов/менторское сопровождение
- денежная помощь в почти 180 тыс. грн на развитие бизнеса.
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.