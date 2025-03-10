Киевляне могут получить до 10 тыс. грн: кому заплатят финансовую помощь
Пособие заплатят жителям Киева, доход которых считается низким.
В Киеве жители, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 4 722 грн, могут получить дополнительную финансовую поддержку из городского бюджета. Для этого необходимо подтвердить наличие сложных жизненных обстоятельств. Об этом говорится на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).
Как отмечается, в 2025 году процесс подачи заявки на получение выплат значительно упростили. Ранее киевлянам необходимо было лично обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), к депутатам Киевсовета, народным депутатам, в КГГА или отправлять заявление по почте через Департамент социальной и ветеранской политики. Теперь же достаточно:
- пройти регистрацию на Портале услуг;
- заполнить заявление;
- загрузить необходимые документы.
Выплата предоставляется один раз в год, а статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Решение о назначении помощи будет поступать через уведомление в приложении "Киев Цифровой". Согласно данным на Портале услуг, размер финансовой поддержки варьируется от 500 до 10 000 грн.
Чтобы зарегистрировать свою заявку онлайн, понадобятся следующие документы:
- скан-копия паспорта или ID-карты;
- справка о доходах всех членов семьи за предыдущие шесть месяцев;
- документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства;
- IBAN — номер социального банковского счета;
- скан-копия справки ВПЛ.
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.