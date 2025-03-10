Киевляне могут получить до 10 тыс. грн: кому заплатят финансовую помощь

Пособие заплатят жителям Киева, доход которых считается низким.

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В Киеве жители, чей среднемесячный доход на одного человека не превышает 4 722 грн, могут получить дополнительную финансовую поддержку из городского бюджета. Для этого необходимо подтвердить наличие сложных жизненных обстоятельств. Об этом говорится на сайте Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Как отмечается, в 2025 году процесс подачи заявки на получение выплат значительно упростили. Ранее киевлянам необходимо было лично обращаться в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП), к депутатам Киевсовета, народным депутатам, в КГГА или отправлять заявление по почте через Департамент социальной и ветеранской политики. Теперь же достаточно:

пройти регистрацию на Портале услуг;

заполнить заявление;

загрузить необходимые документы.

Выплата предоставляется один раз в год, а статус заявки можно отслеживать в личном кабинете. Решение о назначении помощи будет поступать через уведомление в приложении "Киев Цифровой". Согласно данным на Портале услуг, размер финансовой поддержки варьируется от 500 до 10 000 грн.

Чтобы зарегистрировать свою заявку онлайн, понадобятся следующие документы:

скан-копия паспорта или ID-карты;

справка о доходах всех членов семьи за предыдущие шесть месяцев;

документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства;

IBAN — номер социального банковского счета;

скан-копия справки ВПЛ.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.