Помощь в 10,8 тыс. грн: украинцы могут получить новую финансовую помощь

Чтобы получить пособие, украинцы должны соответствовать критериям по уровню дохода, а также проживать в Сумах.

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В марте 2025 года жители города Сумы смогут подать заявку на финансовую помощь в рамках программы многоцелевой поддержки, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Эта поддержка будет предоставляться в течение трех месяцев. Об этом информируют представители УВКБ ООН в Telegram.

В рамках программы поддержки от УВКБ ООН заявки на помощь могут подавать уязвимые граждане, пострадавшие от войны и проживающие в городе Сумы. В числе получателей выплат — следующие категории лиц:

внутренне перемещенные лица;

переселенцы, которые вернулись из другого региона;

беженцы, которые вернулись домой из-за границы.

Организаторы также обнародовали требования в праве на получение финансовой помощи. Нужно иметь такие жизненные обстоятельства:

неполная семья, где есть только отец или мать, с несовершеннолетними детьми и лицами пожилого возраста;

в домохозяйстве из старших есть только лица пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

есть граждане с серьезными болезнями или группой инвалидности.

Для того чтобы претендовать на помощь, доходы граждан, подающих заявку, не должны превышать 5,4 тыс. грн на одного человека в семье. Размер помощи составит 3,6 тыс. грн ежемесячно, или 10,8 тыс. грн за три месяца на каждого члена семьи. Чтобы получить номер в очередь в пункт сбора данных в Сумах, необходимо предварительно заполнить электронную форму.

Также потребуется собрать следующий пакет документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

номер банковской карты;

медицинские справки.

"Если вы заполнили все правильно, то форма успешно отправится и вам автоматически присвоится соответствующий номерок в очереди. Ожидайте звонка от работников пункта сбора данных на денежную помощь от УВКБ ООН и вам сообщат о дне и времени, когда вам необходимо прийти на индивидуальный прием", — говорится в сообщении.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.