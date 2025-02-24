Украинцы могут получить новую финансовую помощь: кому заплатят 54 тыс. грн

Выплаты рассчитаны на людей, которые отвечают критериям уязвимостью и проживают в Донецкой области.

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В феврале 2025 года жители нескольких громад Донецкой области могут подать заявку на многоцелевую денежную помощь. Об этом говорится в сообщении ОО "Ответственные граждане".

Как сообщается, выплаты доступны для жителей Святогорской, Лиманской и Дружковской громад Краматорского района Донецкой области. Получить средства можно в рамках проекта "Местная, инклюзивная и разносторонняя экстренная помощь населению, пострадавшему от войны в Украине (LIVES) 3.0".

Зарегистрироваться на многоцелевую денежную помощь могут такие домохозяйства, которые:

территориально проживают в указанных выше населенных пунктах Краматорского района, как местное население, так и ВПЛ;

у которых совокупный доход всех членов семьи составляет менее 6 318 грн на человека в месяц;

проживающих в коллективных центрах, в поврежденном в результате боевых действий жилье или являются бездомными;

домохозяйства, где есть люди с инвалидностью;

где есть трое и более детей в возрасте до 18 лет;

где есть только один из родителей (отец или мать), где есть дети в возрасте до 18 лет;

где есть беременные женщины/женщины, которые кормят грудью;

где есть пожилые люди (от 60 лет);

домохозяйство возглавляет одна одинокая или несколько одиноких лиц пожилого возраста (от 60 лет) без других взрослых;

где есть безработные лица предпенсионного возраста 50-59 лет, которые не имеют пенсии, других источников дохода;

домохозяйства, где есть лица с тяжелыми хроническими болезнями.

Сумма денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн в месяц. Финансирование будет покрывать трехмесячный период, поэтому общая сумма на каждого члена домохозяйства составит 10,8 тыс. грн. Получить финансовую помощь смогут максимум пять человек в одном домохозяйстве, поэтому сумма выплаты не сможет превышать 54 тыс. грн. Зарегистрироваться на выплаты можно, заполнив онлайн-форму.

Однако организаторы отметили, что прохождение регистрации не будет гарантировать предоставление денежной помощи, поскольку ресурсы помощи ограничены, поэтому будут предоставлять приоритет только тем, кто нуждается в помощи больше всего. Отбор будут осуществлять на основе:

местонахождения домохозяйства;

структуры домохозяйства;

социального статуса домохозяйства;

совокупного дохода домохозяйства.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.