Новая финансовая помощь для украинцев: кто и где получит от 20 тыс. грн
Размер финансовой помощи варьируется в зависимости от возраста граждан, получивших телесные повреждения в результате обстрелов.
В 2025 году отдельные категории граждан смогут получить разовую финансовую помощь на лечение в размере от 20 тысяч гривен. Выплаты предусмотрены для пострадавших в результате агрессии РФ. Об этом говорится в официальном сообщении одного из городских советов.
Согласно сообщению, единовременные выплаты на лечение смогут получить жители Херсона, который регулярно подвергается обстрелам российских оккупантов. Финансовая помощь предоставляется в рамках городской программы "Социальная защита". За последний год власти города выделили на эти выплаты 10,39 млн грн, охватив несколько сотен жителей.
Оформить единовременную материальную помощь от Херсонской городской военной администрации в связи со сложными жизненными обстоятельствами можно:
- каждому жителю, который получил ранения из-за вооруженной агрессии РФ;
- родственникам погибших от российских атак.
Размеры финпомощи разные и зависят от возраста граждан, получивших телесные повреждения в связи с обстрелами. Существуют следующие виды выплат при наличии травм:
- 20 тыс. грн — для лечения телесных повреждений взрослых;
- 30 тыс. грн — для лечения телесных повреждений детей.
Также Херсонской тергромаде выплачивают средства родным погибших из-за российских обстрелов на погребение. Выплата составляет 50 тыс. грн.
Как отмечается, те граждане, которым необходима помощь на лечение от полученных травм, могут обращаться в районные советы.
Детали относительно перечня документов и порядка оформления финпомощи можно узнать по номерам телефонов:
- Днепровский район — (099) 25 35 491;
- Корабельный район — (050) 87 51 141;
- Центральный район — (066) 44 79 236.
Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.
Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.