Новая финансовая помощь для украинцев: кто и где получит от 20 тыс. грн

Размер финансовой помощи варьируется в зависимости от возраста граждан, получивших телесные повреждения в результате обстрелов.

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В 2025 году отдельные категории граждан смогут получить разовую финансовую помощь на лечение в размере от 20 тысяч гривен. Выплаты предусмотрены для пострадавших в результате агрессии РФ. Об этом говорится в официальном сообщении одного из городских советов.

Согласно сообщению, единовременные выплаты на лечение смогут получить жители Херсона, который регулярно подвергается обстрелам российских оккупантов. Финансовая помощь предоставляется в рамках городской программы "Социальная защита". За последний год власти города выделили на эти выплаты 10,39 млн грн, охватив несколько сотен жителей.

Оформить единовременную материальную помощь от Херсонской городской военной администрации в связи со сложными жизненными обстоятельствами можно:

каждому жителю, который получил ранения из-за вооруженной агрессии РФ;

родственникам погибших от российских атак.

Размеры финпомощи разные и зависят от возраста граждан, получивших телесные повреждения в связи с обстрелами. Существуют следующие виды выплат при наличии травм:

20 тыс. грн — для лечения телесных повреждений взрослых;

30 тыс. грн — для лечения телесных повреждений детей.

Также Херсонской тергромаде выплачивают средства родным погибших из-за российских обстрелов на погребение. Выплата составляет 50 тыс. грн.

Как отмечается, те граждане, которым необходима помощь на лечение от полученных травм, могут обращаться в районные советы.

Детали относительно перечня документов и порядка оформления финпомощи можно узнать по номерам телефонов:

Днепровский район — (099) 25 35 491;

Корабельный район — (050) 87 51 141;

Центральный район — (066) 44 79 236.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.