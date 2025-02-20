Нова фінансова допомога для українців: хто і де отримає від 20 тис. грн

Розмір фінансової допомоги варіюється залежно від віку громадян, які отримали тілесні ушкодження внаслідок обстрілів.

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У 2025 році окремі категорії громадян зможуть отримати разову фінансову допомогу на лікування в розмірі від 20 тисяч гривень. Виплати передбачені для постраждалих унаслідок агресії РФ. Про це йдеться в офіційному повідомленні однієї з міських рад.

Згідно з повідомленням, одноразові виплати на лікування зможуть отримати жителі Херсона, який регулярно зазнає обстрілів російських окупантів. Фінансова допомога надається в рамках міської програми "Соціальний захист". За останній рік влада міста виділила на ці виплати 10,39 млн грн, охопивши кілька сотень жителів.

Оформити одноразову матеріальну допомогу від Херсонської міської військової адміністрації у зв'язку зі складними життєвими обставинами можна:

кожному жителю, який отримав поранення через збройну агресію РФ;

родичам загиблих від російських атак.

Розміри фіндопомоги різні й залежать від віку громадян, які отримали тілесні ушкодження у зв'язку з обстрілами. Існують такі види виплат за наявності травм:

20 тис. грн — для лікування тілесних ушкоджень дорослих;

30 тис. грн — для лікування тілесних ушкоджень дітей.

Також Херсонській тергромаді виплачують кошти рідним загиблих через російські обстріли на поховання. Виплата становить 50 тис. грн.

Як зазначається, ті громадяни, яким необхідна допомога на лікування від отриманих травм, можуть звертатися до районних рад.

Деталі щодо переліку документів та порядку оформлення фіндопомоги можна дізнатися за номерами телефонів:

Дніпровський район — (099) 25 35 491;

Корабельний район — (050) 87 51 141;

Центральний район — (066) 44 79 236.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.