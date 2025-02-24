Українці можуть отримати нову фінансову допомогу: кому заплатять 54 тис. грн

Виплати розраховані на людей, які відповідають критеріям вразливості та проживають у Донецькій області.

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У лютому 2025 року жителі кількох громад Донецької області можуть подати заявку на багатоцільову грошову допомогу. Про це йдеться в повідомленні ГО "Відповідальні громадяни".

Як повідомляється, виплати доступні для жителів Святогірської, Лиманської та Дружківської громад Краматорського району Донецької області. Отримати кошти можна в рамках проєкту "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, постраждалому від війни в Україні (LIVES) 3.0".

Зареєструватися на багатоцільову грошову допомогу можуть такі домогосподарства, які:

територіально проживають у зазначених вище населених пунктах Краматорського району, як місцеве населення, так і ВПО;

у яких сукупний дохід усіх членів сім'ї становить менше ніж 6 318 грн на особу на місяць;

які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є бездомними;

домогосподарства, де є люди з інвалідністю;

де є троє і більше дітей віком до 18 років;

де є тільки один із батьків (батько або мати), де є діти віком до 18 років;

де є вагітні жінки/жінки, які годують груддю;

де є люди похилого віку (від 60 років);

домогосподарство очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку (від 60 років) без інших дорослих;

де є безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, які не мають пенсії, інших джерел доходу;

домогосподарства, де є особи з важкими хронічними хворобами.

Сума грошової допомоги становить 3,6 тис. грн на місяць. Фінансування покриватиме тримісячний період, тому загальна сума на кожного члена домогосподарства становитиме 10,8 тис. грн. Отримати фінансову допомогу зможуть максимум п'ять осіб в одному домогосподарстві, тому сума виплати не зможе перевищувати 54 тис. грн. Зареєструватися на виплати можна, заповнивши онлайн-форму.

Однак організатори наголосили, що проходження реєстрації не гарантуватиме надання грошової допомоги, оскільки ресурси допомоги обмежені, тому надаватимуть пріоритет лише тим, хто потребує допомоги найбільше. Відбір здійснюватимуть на основі:

місцезнаходження домогосподарства;

структури домогосподарства;

соціального статусу домогосподарства;

сукупного доходу домогосподарства.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.