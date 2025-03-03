Допомога в 10,8 тис. грн: українці можуть отримати нову фінансову допомогу

Щоб отримати допомогу, українці мають відповідати критеріям за рівнем доходу, а також проживати в Сумах.

Related video

У березні 2025 року жителі міста Суми зможуть подати заявку на фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової підтримки, організованої Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця підтримка надаватиметься протягом трьох місяців. Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.

У рамках програми підтримки від УВКБ ООН заявки на допомогу можуть подавати вразливі громадяни, які постраждали від війни і проживають у місті Суми. Серед одержувачів виплат — такі категорії осіб:

внутрішньо переміщені особи;

переселенці, які повернулися з іншого регіону;

біженці, які повернулися додому з-за кордону.

Організатори також оприлюднили вимоги у праві на отримання фінансової допомоги. Потрібно мати такі життєві обставини:

неповна сім'я, де є тільки батько або мати, з неповнолітніми дітьми та особами похилого віку;

у домогосподарстві зі старших є тільки особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;

є громадяни із серйозними хворобами або групою інвалідності.

Для того щоб претендувати на допомогу, доходи громадян, які подають заявку, не повинні перевищувати 5,4 тис. грн на одну людину в сім'ї. Розмір допомоги становитиме 3,6 тис. грн щомісяця, або 10,8 тис. грн за три місяці на кожного члена сім'ї. Щоб отримати номер у чергу до пункту збору даних у Сумах, необхідно попередньо заповнити електронну форму.

Також потрібно зібрати такий пакет документів:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дітей;

номер банківської картки;

медичні довідки.

"Якщо ви заповнили все правильно, то форма успішно відправиться і вам автоматично присвоїться відповідний номерок у черзі. Очікуйте дзвінка від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день і час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.