Допомога в 10,8 тис. грн: українці можуть отримати нову фінансову допомогу
Щоб отримати допомогу, українці мають відповідати критеріям за рівнем доходу, а також проживати в Сумах.
У березні 2025 року жителі міста Суми зможуть подати заявку на фінансову допомогу в рамках програми багатоцільової підтримки, організованої Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців. Ця підтримка надаватиметься протягом трьох місяців. Про це інформують представники УВКБ ООН у Telegram.
У рамках програми підтримки від УВКБ ООН заявки на допомогу можуть подавати вразливі громадяни, які постраждали від війни і проживають у місті Суми. Серед одержувачів виплат — такі категорії осіб:
- внутрішньо переміщені особи;
- переселенці, які повернулися з іншого регіону;
- біженці, які повернулися додому з-за кордону.
Організатори також оприлюднили вимоги у праві на отримання фінансової допомоги. Потрібно мати такі життєві обставини:
- неповна сім'я, де є тільки батько або мати, з неповнолітніми дітьми та особами похилого віку;
- у домогосподарстві зі старших є тільки особи похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;
- є громадяни із серйозними хворобами або групою інвалідності.
Для того щоб претендувати на допомогу, доходи громадян, які подають заявку, не повинні перевищувати 5,4 тис. грн на одну людину в сім'ї. Розмір допомоги становитиме 3,6 тис. грн щомісяця, або 10,8 тис. грн за три місяці на кожного члена сім'ї. Щоб отримати номер у чергу до пункту збору даних у Сумах, необхідно попередньо заповнити електронну форму.
Також потрібно зібрати такий пакет документів:
- паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження дітей;
- номер банківської картки;
- медичні довідки.
"Якщо ви заповнили все правильно, то форма успішно відправиться і вам автоматично присвоїться відповідний номерок у черзі. Очікуйте дзвінка від працівників пункту збору даних на грошову допомогу від УВКБ ООН і вам повідомлять про день і час, коли вам необхідно прийти на індивідуальний прийом", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.
Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.