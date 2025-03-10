Кияни можуть отримати до 10 тис. грн: кому заплатять фінансову допомогу

Допомогу заплатять жителям Києва, дохід яких вважається низьким.

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У Києві жителі, чий середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 4 722 грн, можуть отримати додаткову фінансову підтримку з міського бюджету. Для цього необхідно підтвердити наявність складних життєвих обставин. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації (КМДА).

Як зазначається, у 2025 році процес подання заявки на отримання виплат значно спростили. Раніше киянам необхідно було особисто звертатися до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПів), до депутатів Київради, народних депутатів, до КМДА або надсилати заяву поштою через Департамент соціальної та ветеранської політики. Тепер же достатньо:

пройти реєстрацію на Порталі послуг;

заповнити заяву;

завантажити необхідні документи.

Виплата надається один раз на рік, а статус заявки можна відстежувати в особистому кабінеті. Рішення про призначення допомоги надходитиме через повідомлення в застосунку "Київ Цифровий". Згідно з даними на Порталі послуг, розмір фінансової підтримки варіюється від 500 до 10 000 грн.

Щоб зареєструвати свою заявку онлайн, знадобляться такі документи:

скан-копія паспорта або ID-картки;

довідка про доходи всіх членів сім'ї за попередні шість місяців;

документи, що підтверджують складні життєві обставини;

IBAN — номер соціального банківського рахунку;

скан-копія довідки ВПО.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.