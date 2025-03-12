Українці можуть отримати 180 тис. грн: кому заплатять фінансову допомогу

Тим, хто зареєструється в програмі, буде запропонована можливість отримати як знання, так і фінансову підтримку для розвитку бізнесу.

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У березні 2025 року українці зможуть зареєструватися на отримання виплат від Благодійної організації "СОС Дитячі містечка України". Фінансову допомогу буде надано в межах проєкту "Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей". Про це йдеться в повідомленні фонду

Як повідомляється, програма реалізується за підтримки Федерального Міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ). Вона орієнтована на підтримку підприємництва в Україні, а кошти будуть спрямовані на навчання.

"Допоможемо вам зробити перші кроки до підприємництва та реалізувати власний потенціал. Важливо: передбачено обов'язкове навчання з можливістю отримання гранту на бізнес", — повідомляють організатори.

У програмі зможуть взяти участь такі області:

Київська;

Полтавська;

Львівська.

Долучитися до проєкту зможуть:

домогосподарства з дітьми, які живуть або зареєстровані як внутрішні переселенці в зазначених регіонах;

неповні сім'ї з неповнолітніми дітьми (багатодітні, неповні, особи з інвалідністю);

прийомні сім'ї/опікунські сім'ї/дитячі будинки сімейного типу.

Тим, хто зареєструється в програмі, нададуть можливість отримати знання та грошову допомогу для розвитку бізнесу. За умовами програми передбачено:

дистанційне навчання від кваліфікованих фахівців;

консультації експертів/менторський супровід

грошова допомога в майже 180 тис. грн на розвиток бізнесу.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.