Придут вместе со старыми: в марте украинцам назначат новые выплаты до 7100 грн

Финансовая помощь выплачивается ежемесячно на каждого члена семьи, если ои относится к уязвимым категориям или имеет низкий уровень дохода.

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С 1 марта выплаты для 1,2 млн внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) автоматически продлены еще на шесть месяцев, при этом их размер останется прежним. Тем, кто не получает пособие на проживание, доступна новая жилищная субсидия, компенсирующая аренду жилья до 7100 грн в зависимости от региона. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Это означает, что переселенцы, уже получающие эту помощь, не обязаны подавать дополнительные заявления или обращаться в органы социальной защиты. Главное – соответствовать установленным критериям для получения пособия. При этом размер финансовой поддержки остается без изменений:

2000 грн в месяц для взрослых;

3000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

Пособие выплачивается каждый месяц на каждого члена семьи, если семья принадлежит к уязвимым категориям или имеет низкий доход. В такие категории входят:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью;

семьи, в которых среднемесячный доход на одного человека не превышает 9444 грн (четыре прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность).

Для переселенцев, не получающих пособие на проживание, правительство внедрило новый вид поддержки — субсидию на аренду жилья. Она функционирует по аналогии с жилищными субсидиями и предназначена для семей ВПЛ, испытывающих наибольшие финансовые трудности. Подать заявку на получение этой субсидии могут ВПЛ, которые:

выехали с оккупированных территорий или зоны боевых действий и не имеют собственного жилья в безопасных регионах;

имеют жилье, уничтоженное или непригодное для проживания;

арендуют жилье и тратят на него значительную часть доходов.

Напомним, размер выплат для внутренне перемещенных лиц составляет 2 тысячи гривен в месяц на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка или человека с инвалидностью.

Также Фокус писал о том, что если человек не соответствует критериям, при которых предоставляется помощь, ее могут отменить, а уже выплаченные деньги потребовать вернуть государству.