Прийдуть разом зі старими: у березні українцям призначать нові виплати до 7100 грн

Фінансова допомога виплачується щомісяця на кожного члена сім'ї, якщо вона належить до вразливих категорій або має низький рівень доходу.

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З 1 березня виплати для 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) автоматично продовжено ще на шість місяців, водночас їхній розмір залишиться незмінним. Тим, хто не отримує допомогу на проживання, доступна нова житлова субсидія, що компенсує оренду житла до 7100 грн залежно від регіону. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Це означає, що переселенці, які вже отримують цю допомогу, не зобов'язані подавати додаткові заяви або звертатися до органів соціального захисту. Головне — відповідати встановленим критеріям для отримання допомоги. При цьому розмір фінансової підтримки залишається без змін:

2000 грн на місяць для дорослих;

3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю.

Допомога виплачується щомісяця на кожного члена сім'ї, якщо сім'я належить до вразливих категорій або має низький дохід. До таких категорій входять:

особи з інвалідністю та діти з інвалідністю;

сім'ї, у яких середньомісячний дохід на одну особу не перевищує 9444 грн (чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність).

Для переселенців, які не отримують допомогу на проживання, уряд запровадив новий вид підтримки — субсидію на оренду житла. Вона функціонує за аналогією з житловими субсидіями і призначена для сімей ВПО, які зазнають найбільших фінансових труднощів. Подати заявку на отримання цієї субсидії можуть ВПО, які:

виїхали з окупованих територій або зони бойових дій і не мають власного житла в безпечних регіонах;

мають житло, знищене або непридатне для проживання;

орендують житло і витрачають на нього значну частину доходів.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.