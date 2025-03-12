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Экономика

Выплаты по безработице: в Кабмине рассказали, кто может их получать и какой период

пособие по безработице, государственная помощь, как получить пособие по безработице
Фото: Facebook

Выплату назначают с первого дня после регистрации статуса безработного. Ее могут выплачивать в течение 90 дней и даже в течение года.

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Украинцы, которые потеряли работу, могут получить пособие по безработице. Ее размер зависит от страхового стажа гражданина. Максимальная сумма — 8000 грн в месяц. Как оформить такую помощь и как долго можно ее получать напомнили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Выплату назначают с первого дня после регистрации статуса безработного.

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Минимальная выплата составляет:

  • 1 500 грн — для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;
  • 3 600 грн — для застрахованных лиц.
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Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы:

  • до 3-х лет — 50% средней зарплаты;
  • 3-6 лет — 55%;
  • 6-12 лет — 60%;
  • 12-18 лет — 65%;
  • 18 — 24 года — 70%;
  • свыше 30 лет — 80%.
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Максимальная выплата — 8 000 грн в месяц (по состоянию на 1 января 2025 года).

Как долго будут выплачивать пособие:

  • Для всех — до 90 дней во время военного положения.
  • Для лиц предпенсионного возраста — 360 дней.
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Как получить помощь:

Гражданин должен зарегистрироваться как безработный, подав соответствующее заявление:

  • офлайн в любом центре занятости на безопасной территории;
  • онлайн через портал Дія/электронный кабинет на сайте центра занятости;
  • через мобильное приложение Дія (для тех, кто находится на оккупированных территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия);
  • через мобильное приложение Государственной службы занятости.
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Необходимые документы:

  • Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (загранпаспорт, єДокумент).
  • Идентификационный код (ИНН).
  • Документ, подтверждающий последнее место работы (трудовая книжка, договор или документ об увольнении (или прекращении другого вида занятости).
  • Документы об образовании (если есть).
  • Военный учетный документ (для военнообязанных).
  • Заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий), в случае невозможности его прекратить у работодателя.
  • Вид на постоянное проживание или удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, или которому предоставлена временная защита.

Ранее Фокус сообщил, что в январе 2025 года деятельность прекратило 59,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Эта цифра почти втрое превышает показатель декабря 2024 года.