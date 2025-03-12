Выплаты по безработице: в Кабмине рассказали, кто может их получать и какой период

Выплату назначают с первого дня после регистрации статуса безработного. Ее могут выплачивать в течение 90 дней и даже в течение года.

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Украинцы, которые потеряли работу, могут получить пособие по безработице. Ее размер зависит от страхового стажа гражданина. Максимальная сумма — 8000 грн в месяц. Как оформить такую помощь и как долго можно ее получать напомнили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.

Выплату назначают с первого дня после регистрации статуса безработного.

Минимальная выплата составляет:

1 500 грн — для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;

3 600 грн — для застрахованных лиц.

Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы:

до 3-х лет — 50% средней зарплаты;

3-6 лет — 55%;

6-12 лет — 60%;

12-18 лет — 65%;

18 — 24 года — 70%;

свыше 30 лет — 80%.

Максимальная выплата — 8 000 грн в месяц (по состоянию на 1 января 2025 года).

Как долго будут выплачивать пособие:

Для всех — до 90 дней во время военного положения.

Для лиц предпенсионного возраста — 360 дней.

Как получить помощь:

Гражданин должен зарегистрироваться как безработный, подав соответствующее заявление:

офлайн в любом центре занятости на безопасной территории;

онлайн через портал Дія/электронный кабинет на сайте центра занятости;

через мобильное приложение Дія (для тех, кто находится на оккупированных территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия);

через мобильное приложение Государственной службы занятости.

Необходимые документы:

Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (загранпаспорт, єДокумент).

Идентификационный код (ИНН).

Документ, подтверждающий последнее место работы (трудовая книжка, договор или документ об увольнении (или прекращении другого вида занятости).

Документы об образовании (если есть).

Военный учетный документ (для военнообязанных).

Заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий), в случае невозможности его прекратить у работодателя.

Вид на постоянное проживание или удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, или которому предоставлена временная защита.

Ранее Фокус сообщил, что в январе 2025 года деятельность прекратило 59,5 тысячи физических лиц-предпринимателей. Эта цифра почти втрое превышает показатель декабря 2024 года.