Выплаты по безработице: в Кабмине рассказали, кто может их получать и какой период
Выплату назначают с первого дня после регистрации статуса безработного. Ее могут выплачивать в течение 90 дней и даже в течение года.
Украинцы, которые потеряли работу, могут получить пособие по безработице. Ее размер зависит от страхового стажа гражданина. Максимальная сумма — 8000 грн в месяц. Как оформить такую помощь и как долго можно ее получать напомнили в Департаменте коммуникаций Секретариата Кабинета Министров Украины.
Выплату назначают с первого дня после регистрации статуса безработного.
Минимальная выплата составляет:
- 1 500 грн — для лиц до 35 лет без страхового стажа и тех, кто уволен за нарушение трудовых обязанностей;
- 3 600 грн — для застрахованных лиц.
Размер пособия зависит от страхового стажа и заработной платы:
- до 3-х лет — 50% средней зарплаты;
- 3-6 лет — 55%;
- 6-12 лет — 60%;
- 12-18 лет — 65%;
- 18 — 24 года — 70%;
- свыше 30 лет — 80%.
Максимальная выплата — 8 000 грн в месяц (по состоянию на 1 января 2025 года).
Как долго будут выплачивать пособие:
- Для всех — до 90 дней во время военного положения.
- Для лиц предпенсионного возраста — 360 дней.
Как получить помощь:
Гражданин должен зарегистрироваться как безработный, подав соответствующее заявление:
- офлайн в любом центре занятости на безопасной территории;
- онлайн через портал Дія/электронный кабинет на сайте центра занятости;
- через мобильное приложение Дія (для тех, кто находится на оккупированных территориях или территориях, на которых ведутся боевые действия);
- через мобильное приложение Государственной службы занятости.
Необходимые документы:
- Паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины (загранпаспорт, єДокумент).
- Идентификационный код (ИНН).
- Документ, подтверждающий последнее место работы (трудовая книжка, договор или документ об увольнении (или прекращении другого вида занятости).
- Документы об образовании (если есть).
- Военный учетный документ (для военнообязанных).
- Заявление о прекращении трудового договора (для ВПЛ или лиц с территорий боевых действий), в случае невозможности его прекратить у работодателя.
- Вид на постоянное проживание или удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, или которому предоставлена временная защита.
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