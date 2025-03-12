Виплати по безробіттю: в Кабміні розповіли, хто може їх отримувати і який період

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного. Її можуть виплачувати протягом 90 днів і навіть впродовж року.

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Українці, які втратили роботу, можуть отримати допомогу з безробіття. Її розмір залежить від страхового стажу громадянина. Максимальна сума — 8000 грн на місяць. Як оформити таку допомогу і як довго можна її отримувати нагадали у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного.

Мінімальна виплата становить:

1 500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;

3 600 грн — для застрахованих осіб.

Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:

до 3-х років — 50% середньої зарплати;

3–6 років — 55%;

6–12 років — 60%;

12–18 років — 65%;

18–24 роки — 70%;

понад 30 років — 80%.

Максимальна виплата — 8 000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).

Як довго виплачуватимуть допомогу:

Для всіх — до 90 днів під час воєнного стану.

Для осіб передпенсійного віку — 360 днів.

Як отримати допомогу:

Громадянин має зареєструватися як безробітний, подавши відповідну заяву:

офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території;

онлайн через портал Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості;

через мобільний застосунок Дія (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії);

через мобільний застосунок Державної служби зайнятості.

Необхідні документи:

Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).

Ідентифікаційний код (ІПН).

Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення (чи припинення іншого виду зайнятості).

Документи про освіту (якщо є).

Військовий обліковий документ (для військовозобов’язаних).

Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити у роботодавця.

Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.

Раніше Фокус повідомив, що в січні 2025 року діяльність припинило 59,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Ця цифра майже втричі перевищує показник грудня 2024 року.