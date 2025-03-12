Виплати по безробіттю: в Кабміні розповіли, хто може їх отримувати і який період
Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного. Її можуть виплачувати протягом 90 днів і навіть впродовж року.
Українці, які втратили роботу, можуть отримати допомогу з безробіття. Її розмір залежить від страхового стажу громадянина. Максимальна сума — 8000 грн на місяць. Як оформити таку допомогу і як довго можна її отримувати нагадали у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного.
Мінімальна виплата становить:
- 1 500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;
- 3 600 грн — для застрахованих осіб.
Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:
- до 3-х років — 50% середньої зарплати;
- 3–6 років — 55%;
- 6–12 років — 60%;
- 12–18 років — 65%;
- 18–24 роки — 70%;
- понад 30 років — 80%.
Максимальна виплата — 8 000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).
Як довго виплачуватимуть допомогу:
- Для всіх — до 90 днів під час воєнного стану.
- Для осіб передпенсійного віку — 360 днів.
Як отримати допомогу:
Громадянин має зареєструватися як безробітний, подавши відповідну заяву:
- офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території;
- онлайн через портал Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості;
- через мобільний застосунок Дія (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії);
- через мобільний застосунок Державної служби зайнятості.
Необхідні документи:
- Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).
- Ідентифікаційний код (ІПН).
- Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення (чи припинення іншого виду зайнятості).
- Документи про освіту (якщо є).
- Військовий обліковий документ (для військовозобов’язаних).
- Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити у роботодавця.
- Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.
Раніше Фокус повідомив, що в січні 2025 року діяльність припинило 59,5 тисячі фізичних осіб-підприємців. Ця цифра майже втричі перевищує показник грудня 2024 року.