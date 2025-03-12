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Економіка

Виплати по безробіттю: в Кабміні розповіли, хто може їх отримувати і який період

допомога по безробіттю, державна допомога, як отримати допомогу по безробіттю
Фото: Facebook

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного. Її можуть виплачувати протягом 90 днів і навіть впродовж року.

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Українці, які втратили роботу, можуть отримати допомогу з безробіття. Її розмір залежить від страхового стажу громадянина. Максимальна сума — 8000 грн на місяць. Як оформити таку допомогу і як довго можна її отримувати нагадали у Департаменті комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Виплату призначають з першого дня після реєстрації статусу безробітного.

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Мінімальна виплата становить:

  • 1 500 грн — для осіб до 35 років без страхового стажу та тих, хто звільнений за порушення трудових обов’язків;
  • 3 600 грн — для застрахованих осіб.
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Розмір допомоги залежить від страхового стажу і заробітної плати:

  • до 3-х років — 50% середньої зарплати;
  • 3–6 років — 55%;
  • 6–12 років — 60%;
  • 12–18 років — 65%;
  • 18–24 роки — 70%;
  • понад 30 років — 80%.
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Максимальна виплата — 8 000 грн на місяць (станом на 1 січня 2025 року).

Як довго виплачуватимуть допомогу:

  • Для всіх — до 90 днів під час воєнного стану.
  • Для осіб передпенсійного віку — 360 днів.
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Як отримати допомогу:

Громадянин має зареєструватися як безробітний, подавши відповідну заяву:

  • офлайн у будь-якому центрі зайнятості на безпечній території;
  • онлайн через портал Дія/електронний кабінет на сайті центру зайнятості;
  • через мобільний застосунок Дія (для тих, хто перебуває на окупованих територіях або територіях, на яких ведуться бойові дії);
  • через мобільний застосунок Державної служби зайнятості.
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Необхідні документи:

  • Паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство України (закордонний паспорт, єДокумент).
  • Ідентифікаційний код (ІПН).
  • Документ, що підтверджує останнє місце роботи (трудова книжка, договір чи документ про звільнення (чи припинення іншого виду зайнятості).
  • Документи про освіту (якщо є).
  • Військовий обліковий документ (для військовозобов’язаних).
  • Заява про припинення трудового договору (для ВПО або осіб з територій бойових дій), у разі неможливості його припинити у роботодавця.
  • Посвідка на постійне проживання або посвідка біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, або якій надано тимчасовий захист.

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