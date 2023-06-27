Переселенці залишаться без виплат: кому припинять нараховувати 2000 і 3000 гривень на проживання

Допомогу ВПО можуть скасувати, якщо переселенець своєчасно не повідомив про зміну місця проживання відповідні органи або виїхав за кордон на тривалий термін. Є й інші законні причини.

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Внутрішньо переміщені особи були змушені покинути свій дім через російську окупацію або бойові дії в районі їхнього проживання. Держава виплачує переселенцям щомісячну допомогу в розмірі 2000 гривень, а для дітей та осіб з інвалідністю — 3000 гривень. Однак є фактори, які можуть стати причиною відмови в нарахуванні виплат, розповідають фахівці "Юридичного порадника для ВПО".

Кому і через що можуть скасувати виплати?

За словами фахівців, державну допомогу ВПО можуть скасувати в таких випадках:

якщо територіальну громаду, звідки переїхав переселенець, виключили зі Списку територій, де ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих територій. Винятком є люди, які документально підтвердили, що їхнє житло непридатне для проживання (пошкоджене або знищене) внаслідок російської агресії;

якщо переселенець не поінформував про зміну фактичного місця проживання відповідні органи. При цьому припиняється тільки виплата допомоги, а довідка ВПО залишається дійсною;

якщо ВПО перебуває за кордоном понад 60 днів. У такому разі анулюються як державні виплати, так і сам статус.

Нагадаємо, 5 червня в Мінреінтеграції відзвітували про повне погашення заборгованості з виплат допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам станом на 31 травня.

23 травня у відомстві повідомили, що протягом 2023 року держава продовжить підтримувати вимушених переселенців, виплачуючи їм усю необхідну грошову допомогу.