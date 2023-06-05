Вже не актуально. В уряді відзвітували, що вирішили питання із затримками виплат для ВПО

До того ж за словами очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук, наразі в областях готують програми з підтримки внутрішніх переселенців.

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Заборгованості по виплатах допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам станом на 31 травня повністю погасили. Про це заявили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про допомогу в розмірі 2 тисяч гривень на дорослу людину та 3 тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю. На кошти мають право лише ВПО, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, у зоні активних бойових дій чи оточенні, відповідно до затверджених Мінреінтеграцією списків.

Окрім цього, за словами очільниці міністерства Ірини Верещук, наразі в областях готують програми з підтримки внутрішніх переселенців.

"Маємо не тільки дотримуватися Стратегії ВПО, але й реагувати на нові виклики. Жоден переселенець не може залишитися без виплат і соціального супроводу", — підкреслила вона.

Що було раніше

У середині травня у відомстві визнали, що вимушеним переселенцям затримують виплати, але пообіцяли незабаром виправити ситуацію. Як зазначила Ірина Верещук, переселенці не повинні страждати через те, що зараз відбуваються непорозуміння між відомствами

"Затримка виплат створює соціальну напругу. Люди повинні отримувати виплати допомоги на проживання в чіткі терміни", — заявила 22 травня очільниця Мінреінтеграції.

Також переселенцям пообіцяли надалі виплачувати гроші з 3 по 22 число щомісяця.

Які виплати передбачені ВПО у 2023 році

На соціальну допомогу можуть розраховувати такі категорії громадян:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо також, що на початку травня цього року міністерка соціальної політики Оксани Жолнович повідомила, що деяким переселенцям можуть припинити виплачувати 2 тисячі грн на дорослу людину та 3 тисячі грн на людину з інвалідністю. Виплати натомість хочуть замінити адресною допомогою