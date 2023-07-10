Оттолкнулись от дна: в Минфине спрогнозировали, каким будет ВВП к концу 2023 года

Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, правительству удалось стабилизировать в Украине экономическую и финансовую ситуацию. Бюджетные показатели и налоговые поступления остаются стабильными на фоне войны.

В министерстве финансов прогнозируют, что рост экономики по итогам 2023 года составит около 3%. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, правительству Украины удалось стабилизировать экономическую и финансовую ситуацию на фоне войны.

"Есть контролируемые бюджетные показатели и стабильные налоговые поступления, снижение уровня инфляции с 26,6% в мае прошлого года до 15,3% в мае 2023. Рост ВВП по результатам года ожидается на уровне до 3%", — отметил он.

Сергей Марченко считает, что ускорить восстановление и как можно быстрее победить в войне помогут иностранные инвестиции. И страхование военных рисков чрезвычайно важно для привлечения в Украину большого частного сектора.

"Недавно Европейская комиссия объявила предложение предоставить Украине 50 млрд евро в течение следующих 4 лет. Это мощный сигнал поддержки, за что мы очень благодарны. Мы ожидаем, что страны G7 также присоединятся к финансированию в следующем году", — подчеркнул министр.

Что такое ВВП?

Валовой внутренний продукт отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг, которые выпускали все отрасли экономики в течение года. Показатель валового продукта отражает "стоимость" экономики, а также то, как она развивается или деградирует.

Инфляция и подрыв Каховской ГЭС: чего ждать в 2023 году

Еще 20 июня в Украине состоялась конференция "Анализ последствий подрыва Каховской ГЭС", во время которой аналитик Райффайзен Банка Аваль Сергей Колодий рассказал о влиянии катастрофы на инфляцию на конец 2023 года.

По его словам, теракт на Каховской ГЭС не сильно, но повлияет на экономику Украины.

"Те регионы, которые находятся под контролем Украины, еще до условно в прошлом ноябре не учитывались в глобальном предложении овощей — фруктов. Таким образом, может быть эффект, похожий на эффект с ценами на куриные яйца. То есть, предложение в прошлом году по многим категориям этого года имеет обратный эффект. В мае мы видели, что за счет резкого ожидаемого снижения цен на куриные яйца у нас месячная инфляция в мае была меньше даже динамики 2021 года", — отметил он.

Кроме того, из-за высоких цен на овощи в 2022 году увеличилось их потенциальное предложение в центральных и западных регионах страны.

"Таким образом, это негативное событие вряд ли будет иметь такой эффект уменьшения предложения даже на баклажаны, что было в прошлом году", — добавил он.

Так что свой прогноз инфляции 13,7% на конец 2023 года в Райффайзен Банке Аваль оставляют неизменным.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что наша страна нуждается в новой экономической модели. Ведущие роли в ней будут занимать частный капитал и предприниматели.

Также 30 июня Фокус сообщал, что в мировой экономике начинается новый суперцикл, из-за которого подорожают энергоносители и продовольствие.