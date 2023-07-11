Будет как с газом: в России наметились проблемы с поставками сырой нефти, — Bloomberg

Снижение объемов подорвало доходы Кремля от экспортных пошлин, которые на прошлой неделе снизились на 29% по сравнению с предыдущей.

Россия начала сокращать объемы поставок сырой нефти через несколько месяцев после того, как объявила о сокращении добычи. Так, поставки "черного золота" через западные порты страны за последний месяц впервые существенно снизились по сравнению с февральским уровнем, пишет Bloomberg.

По данным журналистов, в течение последней недели объем морских поставок нефти снизился до 2,86 млн баррелей в сутки. Это на 1 млн баррелей в день меньше, чем на предыдущей неделе.

Снижение объемов подорвало доходы Кремля от экспортных пошлин, которые на прошлой неделе снизились на 29% по сравнению с предыдущей.

В течение последней недели объем морских поставок нефти снизился до 2,86 млн баррелей в сутки. Фото: Bloomberg

Тем временем средние четырехнедельные поставки нефти клиентам РФ в Азии, а также поставки на судах без конечного пункта назначения, снизились до 2,93 млн баррелей в день. Это самый низкий показатель с середины января 2023 года.

Морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны не изменился и составил 104 тысячи баррелей в день. При чем единственным пунктом назначения для российской нефти была Болгария. Интересно, что экспорт в Турцию, единственного оставшегося средиземноморского покупателя России, составил 177 000 баррелей/сутки.

При этом, как отмечается в публикации, российские нефтеперерабатывающие заводы в первые дни июля увеличили объемы переработки нефти до самого высокого уровня за последние 12 недель. Все из-за высокого спроса на их топливо за рубежом и надвигающегося сокращения внутренних субсидий на переработку нефти.

Напомним, что оставшись без европейского рынка для сбыта своих энергоресурсов РФ по итогам 2023 года заработает всего 30 миллиардов долларов на продажах газа. При том что еще в 2022 году российский монополист "Газпром" пополнил свои счета на 122 миллиарда долларов за счет продажи "голубого топлива" европейским партнерам. Компенсировать финансовые потери Россия хочет за счет Китая, которому собирается поставить к концу 2023 года 22 миллиарда кубометров газа.

Также напомним, что с 5 декабря 2022 года действует нефтяное эмбарго на поставки российской нефти в Европу. Цену на эту нефть ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Поэтому Евросоюз, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если "черное золото" было куплено по предельной цене или ниже. А с 5 февраля под запретом находятся закупки российских нефтепродуктов.