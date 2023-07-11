Всех переиграли: план Кремля "заморозить" Европу принес РФ многомиллиардные убытки, — СМИ

Доходы российского бюджета по итогам 2023 года снизятся на несколько миллиардов долларов, поскольку Кремль окончательно проиграл газовую войну с Европой.

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Москва еще до полномасштабного вторжения в Украину начала "газовую войну" с Европой, существенно сократив объемы поставок "голубого топлива" в страны Европейского Союза. Таким образом Кремль спровоцировал резкое подорожание газа, а вместе с ним подскочили цены и на электричество. План был очень простым: в Москве были уверены, что европейцы не смогут без российских энергоресурсов, поэтому будут вынуждены прекратить поддержку Украины и снять санкции с агрессора. Но, как оказалось, по итогам 2023 года российский бюджет "похудеет" на почти что 28 миллиардов долларов газовых доходов из-за потери европейского рынка. Об этом пишет издание "РИА-Новости".

По подсчетам экспертов, в этом году Европа получит от РФ около 60 млрд кубометров газа, а не 85 млрд, как планировалось ранее. Причем даже на фоне снижения поставок стоимость "голубого топлива" будет варьироваться на уровне 500 долларов за тыс. кубометров, хотя еще в 2022 году, в разгар газового кризиса, энергоресурс торговался по 1 500 долларов.

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В итоге вместо прошлогодних 122 миллиардов долларов в текущем году "Газпрому" с европейского рынка заплатят всего около 30 миллиардов долларов. То есть финансовые потери составят почти 90 миллиардов для самого "Газпрома" и 28 миллиардов долларов для государства в виде недополученных пошлин.

В Кремле надеются компенсировать потери за счет Китая. Ожидается, что в 2023 году РФ поставит своему партнеру 22 миллиарда кубометров газа, вместо 15 миллиардов по итогам 2022 года. А еще свои потери государство намерено компенсировать еще и за счет общего увеличения налоговой нагрузки на "Газпром".

При этом в конце мая стало известно, что план Владимира Путина по строительству дополнительного газопровода "Сила Сибири-2", чтобы еще больше увеличить поставки сырья в Китай, похоже, провалился. Все потому, что власти Китая склоняются к решению построить новый газопровод из Туркмении.

Также напомним, что сейчас в самой России добывают рекордно малые объемы газа. Если верить официальным данным, то по сравнению с довоенными уровнями добыча голубого топлива в стране сократилась уже на 24%.

Например, в мае 2023 года по всей России добыли 48,2 млрд кубометров газа, хотя еще в довоенном мае 2021 года было 63,1 млрд кубометров.