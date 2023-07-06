Скоро и нефть не поможет: РФ лишили возможности зарабатывать миллиарды на энергоносителях

Дефицит российского бюджета за первые пять месяцев года достиг 42 миллиарда долларов, что уже на 17% выше плана на весь 2023 год.

Related video

В период с января по июнь 2023 года Россия, продавая нефть и газ, заработала 37,4 миллиарда долларов. Это на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что доходы от продажи нефти и газа очень важны для сырьевой экономики РФ, чтобы и дальше финансировать войну против Украины. Энергетические доходы России сократились из-за западного ограничения цен на "черное золото" и закрытия газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Европу, которые были взорваны в сентябре прошлого года.

Важно

Решающий год: экономика России на пороге серьезного кризиса из-за санкций за войну

Тем временем дефицит российского бюджета за первые пять месяцев года достиг 42 миллиарда долларов, что уже на 17% выше плана на весь 2023 год. Доходы нефтегазового бюджета в июне снизились на 7,4% по сравнению с маем. Причина: снижения поступлений от налога на добычу полезных ископаемых на нефть и газ и экспортной пошлины на природный газ.

Бюджетные субсидии нефтеперерабатывающим компаниям от "обратного акциза на нефть" сократились до 73,9 миллиарда рублей (в мае показатель составлял 91 миллиард рублей). Выплаты НПЗ в рамках "демпфирующего механизма", который существует для того, чтобы компании не зарабатывали на высоких экспортных ценах на топливо и для защиты внутреннего рынка, снизились до 78,6 млрд рублей со 103,5 млрд рублей в мае.

Когда у России закончатся деньги на войну

Западные санкции и ценовая конъюнктура влияют на нефтегазовый сектор России и расшатывают экономику. Поэтому, как считает экс-члена Совета НБУ Виталий Шапран, даже несмотря на то, что технически у Путина есть большие резервы, большая их часть уже заблокирована или разворована, и поэтому уже во второй половине 2023 года в России все пойдет не по плану не только в военной сфере, но и в социальном секторе.

По мнению эксперта, очень невыгодны для Крайнего севера страны, где в случае отсутствия подвоза необходимых продуктов и топлива может случиться гуманитарная катастрофа.

Важно

Идут на рекорд: Россия "бешенными" темпами накачивает нефтью заводы в Индии, — Bloomberg

Напомним, еще в марте этого года исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что международные санкции против экспорта российских энергоносителей достигли двух целей — стабилизации нефтяных рынков и сокращения доходов Москвы от экспорта нефти и газа.

Также Фокус в конце весны попытался проанализировать, как сокращение доходов РФ от экспорта энергоносителей повлияет на положение дел в экономике РФ и способность вести войну против Украины.