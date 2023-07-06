Скоро й нафта не допоможе: РФ позбавили можливості заробляти мільярди на енергоносіях

Дефіцит російського бюджету за перші п'ять місяців року сягнув 42 мільярди доларів, що вже на 17% вище за план на весь 2023 рік.

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У період із січня по червень 2023 року Росія, продаючи нафту і газ, заробила 37,4 мільярдів доларів. Це на 47% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що доходи від продажу нафти і газу дуже важливі для сировинної економіки РФ, щоб і далі фінансувати війну проти України. Енергетичні доходи Росії скоротилися через західне обмеження цін на "чорне золото" і закриття газопроводів "Північний потік" і "Північний потік-2" в Європу, які були підірвані у вересні минулого року.

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Тим часом дефіцит російського бюджету за перші п'ять місяців року сягнув 42 мільярди доларів, що вже на 17% вище плану на весь 2023 рік. Доходи нафтогазового бюджету в червні знизилися на 7,4% порівняно з травнем. Причина: зниження надходжень від податку на видобуток корисних копалин на нафту і газ та експортного мита на природний газ.

Бюджетні субсидії нафтопереробним компаніям від "зворотного акцизу на нафту" скоротилися до 73,9 мільярдів рублів (у травні показник становив 91 мільярд рублів). Виплати НПЗ у межах "демпферного механізму", який існує для того, щоб компанії не заробляли на високих експортних цінах на паливо і для захисту внутрішнього ринку, знизилися до 78,6 млрд рублів зі 103,5 млрд рублів у травні.

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Західні санкції та цінова кон'юнктура впливають на нафтогазовий сектор Росії та розхитують економіку. Тож, як вважає ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран, навіть попри те, що технічно в Путіна є великі резерви, більша їхня частина вже заблокована або розкрадена, і тому вже в другій половині 2023 року в Росії все піде не за планом не тільки у військовій сфері, а й у соціальному секторі.

На думку експерта, дуже невигідні для Крайньої півночі країни, де в разі відсутності підвезення необхідних продуктів і палива може статися гуманітарна катастрофа.

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Нагадаємо, ще в березні цього року виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Біроль заявив, що міжнародні санкції проти експорту російських енергоносіїв досягли двох цілей — стабілізації нафтових ринків і скорочення доходів Москви від експорту нафти і газу.

Також Фокус наприкінці весни спробував проаналізувати, як скорочення доходів РФ від експорту енергоносіїв вплине на стан справ в економіці РФ і здатність вести війну проти України.