Усіх переграли: план Кремля "заморозити" Європу приніс РФ багатомільярдні збитки, — ЗМІ

Доходи російського бюджету за підсумками 2023 року знизяться на кілька мільярдів доларів, оскільки Кремль остаточно програв газову війну з Європою.

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Москва ще до повномасштабного вторгнення в Україну почала "газову війну" з Європою, істотно скоротивши обсяги поставок "блакитного палива" в країни Європейського Союзу. У такий спосіб Кремль спровокував різке здорожчання газу, а разом із ним підскочили ціни й на електрику. План був дуже простим: у Москві були впевнені, що європейці не зможуть без російських енергоресурсів, тому будуть змушені припинити підтримку України і зняти санкції з агресора. Але, як виявилося, за підсумками 2023 року російський бюджет "схудне" на майже 28 мільярдів доларів газових доходів через втрату європейського ринку. Про це пише видання "РИА-Новости".

За підрахунками експертів, цього року Європа отримає від РФ близько 60 млрд кубометрів газу, а не 85 млрд, як планувалося раніше. Причому навіть на тлі зниження поставок вартість "блакитного палива" варіюватиметься на рівні 500 доларів за тис. кубометрів, хоча ще у 2022 році, у розпал газової кризи, енергоресурс торгувався по 1 500 доларів.

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У підсумку замість торішніх 122 мільярдів доларів у поточному році "Газпрому" з європейського ринку заплатять лише близько 30 мільярдів доларів. Тобто фінансові втрати становитимуть майже 90 мільярдів для самого "Газпрому" і 28 мільярдів доларів для держави у вигляді недоотриманих мит.

У Кремлі сподіваються компенсувати втрати за рахунок Китаю. Очікується, що 2023 року РФ поставить своєму партнеру 22 мільярди кубометрів газу, замість 15 мільярдів за підсумками 2022 року. А ще свої втрати держава має намір компенсувати ще й завдяки загальному збільшенню податкового навантаження на "Газпром".

При цьому наприкінці травня стало відомо, що план Володимира Путіна з будівництва додаткового газопроводу "Сила Сибіру-2", щоб іще більше збільшити постачання сировини до Китаю, схоже, провалився. Усе тому, що влада Китаю схиляється до рішення побудувати новий газопровід із Туркменії.

Також нагадаємо, що зараз у самій Росії видобувають рекордно малі обсяги газу. Якщо вірити офіційним даним, то порівняно з довоєнними рівнями видобуток блакитного палива в країні скоротився вже на 24%.

Наприклад, у травні 2023 року по всій Росії видобули 48,2 млрд кубометрів газу, хоча ще в довоєнному травні 2021 року було 63,1 млрд кубометрів.