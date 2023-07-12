Новый ЖК вместо природного парка? Почему депутаты планируют изменить закон о землях

В Украине в результате российской агрессии образовались огромные площади разрушений жилой и промышленной застройки. Чтобы ускорить восстановление пострадавших регионов, в парламенте предлагают упростить процедуру изменения целевого назначения земель. Фокус выяснил, почему это важно и на что это повлияет.

Народные депутаты 10 июля получили для ознакомления законопроект №9466 "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно упрощения изменения целевого назначения земельных участков для быстрой реализации проектов по строительству жилых домов, объектов промышленности и инфраструктуры в период действия военного положения на территории Украины". Как говорят парламентарии в пояснительной записке, проект разработан в связи с необходимостью упрощения изменения целевого назначения сформированных земельных участков на вид целевого назначения в пределах категории земель жилой и общественной застройки.

Война виновата: почему возникла необходимость менять законодательство в части целевого назначения земель

По словам авторов законопроекта, в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией России, сейчас в стране значительное количество жилых объектов, объектов промышленности и инфраструктуры разрушено или получили повреждения различной степени.

"Восстановление экономики Украины во время действия военного положения и после окончания военных действий возможно, в частности, путем привлечения частных отечественных и иностранных инвестиций. Поэтому необходимо упрощение изменения целевого назначения земельных участков для быстрой реализации проектов по строительству жилых домов, объектов промышленности и инфраструктуры на период действия военного положения на территории Украины", — говорится в пояснительной записке к проекту №9466.

Изменения к лучшему? Что предусматривает новый законопроект №9466

Тарас Думич, управляющий партнер украинского офиса международной юридической фирмы Wolf Theiss, в комментарии Фокусу сообщил: изменения, предложенные проектом №9466, это уже не первые инициативы в вопросе целевого назначения земель с начала российского вторжения.

"Данным законопроектом, как это выглядит, предлагается урегулировать узкий вопрос, а именно возможность изменения целевого назначения земель на основании документации по землеустройству без соблюдения правил соотношения между видом целевого назначения земельного участка и видом функционального назначения территории, определенным соответствующей градостроительной документацией", — говорит Тарас Думич.

Авторы законопроекта считают, что с соответствующими изменениями можно ускорить восстановление разрушений Фото: Наталия Богута

Он объяснил: речь идет о возможности упрощения процедуры изменения целевого назначения земель в случаях, когда земельный участок расположен на территории, земли которой имеют иное целевое назначение, чем желаемое целевое назначение земельного участка, или в случаях, когда отсутствует градостроительная документация по территории. Эксперт говорит — в целом утвержденную градостроительную документацию и в мирное время имели далеко не все территориальные общины.

Полномочия по изменению целевого назначения земель остаются у органов местного самоуправления, к ведению которых относятся конкретные земельные участки

"В этом случае (когда нет утвержденной градостроительной документации) законопроект также предусматривает своего рода гарантию для земельных участков, целевое назначение которых будет изменено в течение действия военного положения. Когда в будущем органы местного самоуправления будут утверждать градостроительную документацию, они будут обязаны учитывать в этом целевое назначение земель, которое будет изменено во время действия военного положения", — объснил Тарас Думич.

То есть, после завершения войны земельный участок, который во время действия военного положения с участка под жилую застройку превратился в участок для промышленных объектов, должен будет с таким назначением и оставаться. А если определенная территориальная община решит изменить назначение с жилой застройки на земли для промышленности, то после принятия проекта можно будет это сделать быстрее и проще, а после войны участок будет оставаться уже, как промышленный.

Если громада не имеет утвержденной градостроительной документации, ей будет проще изменить целевое назначение участка Фото: УНИАН

Сейчас, как сообщил юрист, полномочия по изменению целевого назначения земель остаются у органов местного самоуправления, к ведению которых относятся конкретные земельные участки. И в этом вопросе законопроект не предусматривает ограничений прав местной власти.

"Упрощение, по сути, коснется ситуаций, когда этими органами местного самоуправления не утверждены градостроительные документации по территориям, или относительно случаев, когда будущее целевое назначение конкретного земельного участка может не совпадать с функциональным назначением территории", — рассказал Тарас Думич.

Новые ЖК на месте парков или на месте разрушений? Что будет дальше с застройкой

Итак, в соответствии с действующим законодательством, местные органы власти оставляют за собой полномочия по принятию решений об изменении целевого назначения земель.

"В случаях, когда целесообразно отстраивать уничтоженные жилые комплексы, которые уже расположены на земельных участках с целевым назначением "жилищное строительство", то есть менять его не нужно, органы местного самоуправления могут, и на самом деле должны настаивать на восстановлении уничтоженного жилья. Например, я живу в Ирпене, где у нас есть много уничтоженных домов, как многоэтажных, так и частных хозяйств. Я уверен, что и жители этих домов и хозяйств, и органы власти должны настаивать на их восстановлении и реконструкции, а не на изменении целевого назначения, например, рекреационных земель, или даже земель промышленного назначения и построении новых ЖК на тех землях", — отмечает Тарас Думич.

В данной редакции законопроект не касается таких земель, как земли лесного или водного фонда Фото: pexels.com

Он отметил: в интересах местных общин — восстановление уничтоженного жилья, а не построение новых ЖК, когда в то же время в городе или поселке остаются "острова уничтоженной застройки".

Хорошая новость в том, что этот законопроект не касается (пока, в том виде, как есть в настоящее время) таких категорий земель как:

земли оздоровительного назначения;

земли рекреационного назначения;

земли историко-культурного назначения;

земли лесного фонда;

земли водного фонда.

Следовательно, даже при условии принятия проекта, теоретически местные органы власти не смогут быстренько изменить участок, например, с рекреационного на "под жилую застройку". То есть, предпосылок для увеличения новых ЖК на берегах рек или в лесу документ не создает.

Нормы, заложенные законопроектом, должны упростить изменение целевого назначения для построения новых энергетических объектов, которые нужны стране

"Данный законопроект, если он будет принят, должен больше рассматриваться как возможность построения новых объектов промышленного назначения, как энергетика, оборонный комплекс, переработка, логистика и прочее, в частности для предприятий, которые находятся на территориях, которые являются слишком близкими для боевых действий, или на которых еще невозможно проводить полноценные работы по восстановлению инфраструктуры", — резюмирует эксперт.

История не нова: какие еще предложения в теме изменения назначения земель были недавно

Будет ли парламентом принят в целом законопроект №9466? На этот вопрос пока ответа нет. В прошлом году депутаты уже рассматривали законопроект №8178 и альтернативный проект №8178-1 по изменению целевого назначения земельных участков. Но оба не прошли голосование.

Упомянутые законопроекты касались упрощения процедуры изменения целевого назначения земельных участков, отнесенных к категории земель сельскохозяйственного назначения на вид целевого назначения в пределах категории земель жилой и общественной застройки или категории земель промышленности, транспорта, электронных коммуникаций, энергетики, обороны. И там также говорилось о цели — быстрой реализации проектов по строительству жилых домов, объектов промышленности и инфраструктуры. На этот раз агроземли уже не упоминаются, поэтому вполне возможно, что с определенной доработкой проект все же пройдет голосование в Верховной Раде.