Виновата хаотичная застройка: почему многоэтажки чаще и дольше без света

В результате ракетных обстрелов серьезно пострадали электросети и подстанции, но аварийным отключениям способствует и слишком большое количество абонентов на одной и той же линии.

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Обстрелы 23 ноября пошатнули и без того сложную ситуацию с пропускной способностью энергосетей и на потребителей обрушились уже не плановые графики, а аварийные отключения – никто не знал точно, когда конкретный дом, улицу, населенный пункт подключат к электроснабжению. Об этом пишет Фокус в новой статье "Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями".

"До 23 ноября "Укрэнерго" выходило на завершение текущего ремонта, используя те ресурсы, что были в наличии. Плановые отключения были и они оставались бы и дальше, если бы не обстрел 23 ноября. Отключений потребителей было бы точно меньше, а где-то уже и постоянно была бы электроэнергия. Но 23 ноября удары были нанесены по ряду важных объектов, и эти удары нанесли непоправимый вред, теперь не все можно будет отремонтировать. Тогда ранее привезенным оборудованием закрывали вопросы ремонтов, а сейчас по многим объектам уже нужна полная замена оборудования", — объяснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он считает, что блэкаут, который произошел после атаки 23 ноября, был контролируемым. "Электроэнергию частично все же подавали в систему, было принято решение отключить все три АЭС, и это правильно с точки зрения сохранности системы и атомных станций", — говорит Юрий Корольчук.

"Я считаю, что мы блэкаут прошли довольно хорошо, сценарий его реализации был максимально мягким. Фактически, система была объединена и стала управляемой за 12-14 часов. Чтобы понимать: в 2003 году был блэкаут в Северной Америке, там 40 млн человек остались без энергообеспечения, тогда систему поднимали 4 дня. Так что, 12-14 часов — позитивный результат", — считает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Сегодня в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, то есть, сети не могут пропустить (транспортировать) нужный потребителям объем электроэнергии. Юрий Корольчук говорит, что в итоге понадобилось 3-5 дней, чтобы возобновить поставки электроснабжения в стране и подключить к системе атомные электростанции. Этот срок мог бы быть меньше. Однако в процессе подключения объектов всплыли неприятные нюансы.

"Появились проблемы, в частности, по Киевской области – там должны быть трансформаторы для домов, и, например, должно быть на оборудовании 10 тысяч домохозяйств, а подключили 20 тысяч. И это проблема, которая сейчас "вылезла". И когда начались отключения всех АЭС, невозможно было отрегулировать напряжение, что привело к выходу из строя трансформаторов "на местах" – то есть, оборудования, которое не пострадало непосредственно от обстрелов", — комментирует Юрий Корольчук. Если оборудование для снабжения электроэнергией многоэтажек сгорает, обеспечить поставлять электроэнергию в дома, подключенные к такому оборудованию, не представляется возможным.

По словам Корольчука, другой не менее важной проблемой, сыгравшей негативную роль в восстановлении системы, стало плохое состояние сетей — энергосети нуждаются в модернизации. Например, еще в 2021 году "ДТЭК Киевские региональные электросети" объясняли частые аварийные отключения в Киевской области высоким уровнем изношенности сетей, которые не выдерживают роста нагрузки, так как изношены на 70%. Так что, если потребители пользуются электроотоплением, то увеличение мощности растет, что ведет к авариям, пишут со ссылкой на сообщение компании "Факты".

Напомним, по словам главы комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, полностью устранить последствия обстрелов ВС РФ украинской энергосистемы можно будет только после окончания зимы.

Как сообщалось, по поручению Минэнерго были проведены внеплановые проверки для выяснения корректности применения графиков отключения света.