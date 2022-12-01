Винна хаотична забудова: чому багатоповерхівки частіше і довше без світла

Унаслідок ракетних обстрілів серйозно постраждали електромережі та підстанції, але аварійним відключенням сприяє і занадто велика кількість абонентів на одній лінії.

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Обстріли 23 листопада похитнули і так складну ситуацію з пропускною спроможністю енергомереж і на споживачів обрушилися вже не планові графіки, а аварійні відключення — ніхто не знав точно, коли конкретний будинок, вулицю, населений пункт підключать до електропостачання. Про це пише Фокус у новій статті "Уроки блекауту. Як Україна пройшла енергетичний колапс і що буде з відключеннями".

"До 23 листопада "Укренерго" виходило на завершення поточного ремонту, використовуючи ті ресурси, що були в наявності. Планові відключення були і вони залишалися б і далі, якби не обстріл 23 листопада. Відключень споживачів було б точно менше, а десь вже й постійно була б електроенергія. Але 23 листопада ударів було завдано по низці важливих об'єктів, і ці удари завдали непоправної шкоди, тепер не все можна буде відремонтувати. Тоді раніше привезеним обладнанням закривали питання ремонтів, а зараз для багатьох об'єктах уже потрібна повна заміна обладнання", — пояснив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він вважає, що блекаут, який стався після атаки 23 листопада, був контрольованим. "Електроенергію частково все ж таки подавали в систему, було ухвалено рішення відключити всі три АЕС, і це правильно з точки зору безпеки системи й атомних станцій", — говорить Юрій Корольчук.

"Я вважаю, що ми блекаут пройшли досить добре, сценарій його реалізації був максимально м'яким. Фактично система була об'єднана і стала керованою за 12-14 годин. Щоб розуміти: у 2003 році був блекаут у Північній Америці, там 40 млн осіб залишилися без енергозабезпечення, тоді систему піднімали 4 дні. Тож 12-14 годин — позитивний результат", — вважає Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

Сьогодні в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, тобто мережі не можуть пропустити (транспортувати) потрібний споживачам обсяг електроенергії. Юрій Корольчук каже, що зрештою знадобилося 3-5 днів, щоб відновити постачання електропостачання в країні та підключити до системи атомні електростанції. Цей термін міг би бути меншим. Однак у процесі підключення об'єктів випливли неприємні нюанси.

"З'явилися проблеми, зокрема, у Київській області — там мають бути трансформатори для будинків, і, наприклад, має бути на обладнанні 10 тисяч домогосподарств, а підключили 20 тисяч. І це проблема, яка зараз "вилізла". І коли почалися відключення всіх АЕС, неможливо було відрегулювати напругу, що призвело до виходу з ладу трансформаторів "на місцях" — тобто обладнання, яке не постраждало безпосередньо від обстрілів", — коментує Юрій Корольчук. Якщо обладнання для постачання електроенергією багатоповерхівок згорає, забезпечити постачання електроенергії до будинків, підключених до такого обладнання, неможливо.

За словами Корольчука, іншою не менш важливою проблемою, яка відіграла негативну роль у відновленні системи, став поганий стан мереж — енергомережі потребують модернізації. Наприклад, ще в 2021 році "ДТЕК Київські регіональні електромережі" пояснювали часті аварійні відключення у Київській області високим рівнем зношеності мереж, які не витримують зростання навантаження, оскільки зношені на 70%. Тож якщо споживачі користуються електроопаленням, то збільшення потужності росте, що призводить до аварій, пишуть з посиланням на повідомлення компанії "Факти".

Нагадаємо, за словами голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса, повністю усунути наслідки обстрілів ЗС РФ української енергосистеми можна буде лише після закінчення зими.

Як повідомлялося, за дорученням Міненерго було проведено позапланові перевірки для з'ясування коректності застосування графіків відключення світла.