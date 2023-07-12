Оборонный бюджет Украины: сколько тратит государство, чтобы противостоять агрессору

Народный депутат и глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, сколько тратит Украина на свою безопасность и оборону в 2023 году.

Расходы Украины на безопасность и оборону в 2023 году превысят 1 триллион гривен. Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

По его словам, нынешние показатели расходов будут в несколько раз превышать цифры 2022 года.

"Плановые военные расходы до конца года составят 1,66 трлн грн или 54% от всех плановых расходов госбюджета. Текущая нагрузка даже еще больше: мы видим, что по итогам первых пяти месяцев расходы на оборону, безопасность, правопорядок — это 60% в структуре расходов сводного бюджета", — отметил Гетманцев.

Сколько было потрачено в 2022 году

По информации политика, прошлогодние расходы Украины на безопасность и оборону были на уровне 1,54 трлн грн.

"За счет налоговых и неналоговых доходов госбюджета (без международных грантов) они были профинансированы на 1,3 трлн грн мы покрыли за счет внутренних заимствований и эмиссии НБУ", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Он также рассказал, что, учитывая продолжающуюся войну с агрессором, Украина продолжит укреплять свою оборону. Но в этом году ситуация с расходами будет несколько отличаться, поскольку в Национальном банке решили не прибегать к эмиссионному покрытию дефицита бюджета.

Поэтому сейчас, по словам депутата, нехватка военных расходов покрывается за счет рыночных размещений ОВГЗ на аукционах.

Расходы и война: сколько тратит Украина ежемесячно

Борьба за независимость обходится нашей стране в сумму примерно 130 миллиардов гривен в месяц. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, сумма расходов на оборону еще может увеличиться.

"Ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета (ведь госбюджет получает 80 миллиардов гривен доходов, а на военную кампанию тратится 130 миллиардов гривен в месяц)", — сказал министр.

Ранее стало известно, что план по налоговым поступлениям в государственный бюджет был перевыполнен на 10 миллиардов гривен. Эти деньги, по словам Даниила Гетманцева, будут переведены на нужды ВСУ.