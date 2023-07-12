ВСУ получат дополнительные 10 миллиардов гривен: откуда у Украины такие деньги

По словам народного депутата Даниила Гетманцева, на эти деньги можно закупить снаряды и вооружение для трех бригад ВСУ.

Related video

По итогам первого полугодия 2023 года в Украине перевыполнили план по поступлениям в общий фонд госбюджета. Как сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в госбюджет поступило на 10,4 миллиарда гривен больше.

Он также объяснил, как удалось перевыполнить план. По его словам, все благодаря поступлениям с налогов, которые администрируются Государственной налоговой службой.

"Гостаможня за полгода перевыполнила план наполнения бюджета на 0,9% или 1,6 млрд грн, в том числе в июне перевыполнила его на 2 млрд грн. Таким образом, по налогам имеем всеобщее перевыполнение доходной части бюджета", — сказал он.

По словам политика, в дальнейшем все полученные средства будут отданы на финансирование ВСУ. Как отметил Гетманцев, 10,4 миллиарда гривен можно потратить на обеспечение трех бригад вооружением и снарядами.

"Хочу напомнить, что все военные расходы финансируются исключительно из собственных доходов. Поэтому то, что мы перевыполняем план поступлений — это очень положительный тренд. Правда, это перевыполнение абсолютно не сопоставимо с ростом наших военных расходов. Они выросли в разы", — подчеркнул Даниил Гетманцев.

Снизят ли украинцам налоги?

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Верховной Раде 28 июня заявил, что такую возможность исключать нельзя.

"Но сейчас, во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами, мы не можем позволить себе снижать налоги", — отметил он.

А еще раньше украинский лидер рассказал, что поддерживает проведение налоговой реформы, в рамках которой будут снижены ставки НДС, налога на прибыль и налога на доходы физлиц (НДФЛ) до 10%.

Напомним, ранее Данил Гетманцев предупредил, что проверки бизнеса, штрафы за неиспользование регистраторов расчетных операций (РРО и ПРРО) снова будут введены с 1 августа 2023 года, а не с 1 июля, как планировалось изначально.