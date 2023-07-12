ЗСУ отримають додаткові 10 мільярдів гривень: звідки в України такі гроші

За словами народного депутата Данила Гетманцева, на ці гроші можна закупити снаряди й озброєння для трьох бригад ЗСУ.

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За підсумками першого півріччя 2023 року в Україні перевиконали план із надходжень до загального фонду держбюджету. Як повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, до держбюджету надійшло на 10,4 мільярда гривень більше.

Він також пояснив, як вдалося перевиконати план. За його словами, все завдяки надходженням із податків, які адмініструються Державною податковою службою.

"Держмитниця за півроку перевиконала план наповнення бюджету на 0,9% або 1,6 млрд грн, зокрема в червні перевиконала його на 2 млрд грн. Таким чином, за податками маємо загальне перевиконання дохідної частини бюджету", — сказав він.

За словами політика, надалі всі отримані кошти будуть віддані на фінансування ЗСУ. Як зазначив Гетманцев, 10,4 мільярда гривень можна витратити на забезпечення трьох бригад озброєнням і снарядами.

"Хочу нагадати, що всі військові видатки фінансуються виключно з власних доходів. Тому те, що ми перевиконуємо план надходжень — це дуже позитивний тренд. Щоправда, це перевиконання абсолютно не можна порівняти зі зростанням наших військових видатків. Вони зросли в рази", — наголосив Данило Гетманцев.

Чи знизять українцям податки?

Президент Володимир Зеленський під час свого виступу у Верховній Раді 28 червня заявив, що таку можливість виключати не можна.

"Але зараз, під час такої війни й очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки", — зазначив він.

А ще раніше український лідер розповів, що підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої буде знижено ставки ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев попередив, що перевірки бізнесу, штрафи за невикористання реєстраторів розрахункових операцій (РРО та ПРРО) знову буде введено з 1 серпня 2023 року, а не з 1 липня, як планувалося спочатку.