Какие доходы учитывают при назначении субсидии — что нужно знать украинцам

Государство даже несмотря на войну продолжает поддерживать граждан, которые оказались в сложном финансовом положении. Например, некоторые украинцы могут рассчитывать на помощь, чтобы оплачивать коммуналку.

Перед тем, как назначить государственную помощь домохозяйству для оплаты жилищно-коммунальных услуг, социальные органы проверя совокупный доход домохозяйства. Субсидию назначат, если домохозяйство тратит на коммуналку более 15% своего дохода. Перечень доходов, которые учитываются при назначении субсидии, определен постановлением Кабмина Украины № 632 "Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи".

Это такие доходы, как:

зарплата;

денежное довольствие военнослужащих;

пенсия;

стипендия, кроме социальной, предоставляемой детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, а также средства, полученные гражданином от аренды земли, продажи имущества и так далее.

Как оформить субсидию в 2023-м?

Гражданам нужно обратиться с заявлением о назначении и предоставлении жилищных субсидий и декларацией:

лично в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета или в центр предоставления административных услуг;

дистанционно, воспользовавшись порталом "Дія"

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или через мобильное приложение ПФУ или посетить сервисный центр ПФУ независимо от места жительства.

Дополнительно может понадобиться::

договор найма (аренды) жилья;

справка о доходах (если в декларации указаны доходы, о которых неизвестно налоговикам и ПФУ);

справка ВПЛ;

Кому откажутся оформлять субсидию?

Граждан могут оставить без льгот, если:

у претендента на субсидию есть квартира, общая площадь которой превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;

один из членов семьи соискатели в течение года перед назначением субсидии был причастен к финансовой операции, сумма которой больше 50 тыс. грн;

гражданин владеет депозитом, сумма которого превышает 100 тыс. грн, или у него есть облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;

у гражданина есть автомобиль, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.

Тем временем в Украине продолжают разрабатывать новый механизм назначения субсидий. В частности, исчезнет необходимость собирать справки и заполнять декларацию на назначение субсидии на оплату ЖКУ.

Напомним также, что в 2023 году внедряется усиленный вариант мониторинга выплат жилищных субсидий. Службы будут проводить три этапа проверки. При обращении за помощью, ее получении, а также после соответствующих выплат.