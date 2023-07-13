Предпосылки уже есть: украинцам объяснили, как избежать веерных отключений света (видео)

Украинцы продолжают беззаботно потреблять электроэнергию и игнорируют просьбы энергетиков экономить потребление в пиковые часы, считает директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

Украинцам стоит придерживаться правила по сокращению потребления электричества в пиковые часы, иначе энергетики будут вынужденны вернуть веерные отключения света по всей стране. Об этом в ходе брифинга 13 июля заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, из-за сильной жары украинцы массово пользуются кондиционерами. Техника, зачастую, работает как раз в пиковые часы — когда энергосистема и так под большой нагрузкой.

"Если этот тренд продолжится, то есть два выбора: либо потребители научатся хотя бы частично выключать кондиционеры время от времени, либо в какой-то момент нужно будет применить принудительные ограничения", — отметил он.

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Александр Харченко рассказал, что никто не требует вовсе отказаться от кондиционеров в жару. Достаточно не выставлять температуру их работы ниже отметки в 23-25 градусов.

"Пока нет тренда на снижение этого потребления, оно идет беззаботно. Что в определенный момент вполне может привести к принудительным ограничениям", — подчеркнул директор Центра исследований энергетики.

С большой ответственностью к этому вопросу должны отнестись собственники больших помещений, бизнес-центров и ТЦ. Все потому, что они самостоятельно решают, какой будет температура в помещениях.

"Если значительная часть малого и среднего бизнеса к этому прислушается, если люди в частном порядке будут ограничивать свои термометры цифрами 23-24 градуса, то это значительно поможет", — объяснил Александр Харченко.

Что происходит с энергосистемой летом

12 июля в "Укрэнерго" сообщали, что общий график потребления по стране указывает на то, что граждане недостаточно экономят при условиях, которые сложились в связи с российскими обстрелами. Поэтому украинцам снова напомнили о просьбе экономить электроэнергию с 16:00 по 23:00. Для этого нужно:

не включать кондиционер на температуру ниже 23 градусов тепла, поскольку в таком случае значительно увеличивается нагрузка на потребление;

реже пользоваться мощными электроприборами;

пользоваться электроприборами утром, днем или ночью, но не вечером, ведь в это время фиксируется пик нагрузки на электросистему;

выключать свет, если выходите из помещения.

Напомним, 28 июня в "Укрэнерго" рассказали, будут ли проблемы с электричеством зимой. Как объяснил председатель правления компании Владимир Кудрицкий, украинцев в холодное время года ждут новые испытания.

Также ранее Фокус в своем аналитическом материале "ГЭС ценой миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу" изучал, возможны ли веерные отключения электроэнергии в Украине из-за подрыва россиян ГЭС.