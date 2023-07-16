Зерновая сделка: последнее судно покинуло порт Одессы, — Reuters (фото)

Корабль Tq Samsun мог быть последним судном, которое курсирует в рамках Черноморской зерновой инициативы, действие которой завершается в понедельник. По информации ООН, на его борту кукуруза и рапс, а направляется рейс в Нидерланды.

Последнее судно, курсирующие в рамках заключенного при посредничестве ООН соглашения, которое позволяет безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море, вышло из Одесского порта утром в воскресенье. Об этом сообщило 16 июля Reuters.

Представители России не соглашались регистрировать новые корабли с 27 июня. Срок действия зернового соглашения истекает в понедельник. Это произойдет, если Москва не согласится его пролонгировать.

Маршрут судна Tq Samsun Фото: marinetraffic

Корабль, как свидетельствуют данные MarineTraffic, курсирует под флагом Турции. Его название — Tq Samsun. Украинские официальные лица не комментировали, ушло ли судно под турецким флагом из Одесского порта.

Танкер Tq Samsun покидает порт Одессы 16 июля Фото: Reuters

Представитель Организации Объединенных Наций заявил в пятницу, что генеральный секретарь Антониу Гутерриш ожидает ответа от Владимира Путина, президента России, относительно предложения по реализации инициативы. Глава Кремля сказал президенту Южной Африки Сирилу Рамафосе во время телефонного разговора в субботу, 15 июля, что не выполнены пока обязательства по устранению препятствий для российского экспорта продовольствия и удобрений.

По информации ООН, судно транспортирует более 23 тысяч тонн кукурузы и более 15 тысяч тонн рапса. Рейс Tq Samsun направляется в Нидерланды.

Зерновая сделка между Украиной и РФ при посредничестве ООН и Турции

Россия неоднократно угрожала выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года после вторжения России в Украину. Предварительно его продлили на два месяца.

Инициатива предусматривает транспортировку зерна и пищевых продуктов из украинских портов. Соглашение также известно как Черноморская зерновая инициатива. Документы, которые были подписаны, регулируют соблюдение норм безопасного судоходства для экспорта зерна и сопутствующих продуктов питания. Также это касается и удобрений, включая аммиак, который транспортируется из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного. Корабли, согласно договоренностям, проходят Черным морем в специально созданных коридорах. Соответствующие локации разминированы. Все торговые суда обязаны соблюдать нормы соглашения и заходить в Турцию для осмотра.

Напомним, в апреле Украина призвала международное сообщество давить на РФ, поскольку реализация оказалась в опасности. Генсек ООН отправил руководителю Кремля письмо, в котором попросил посодействовать продлению зерновых соглашений. В Украине считают, что это возможно только при международном давлении на Россию. Несмотря на негативную позицию Москвы, Киев объявил, что и в дальнейшем будет доставлять зерновые грузы к месту назначения, решая проблему глобального продовольственного снабжения.