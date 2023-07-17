Ущерб на $11 млрд долларов: украинцам объяснили, почему повысили тариф на электроэнергию

Тем временем украинцам советуют потреблять электроэнергию в период с 23:00 и до 07:00, поскольку тариф в это время ниже стандартного и составляет 1,32 грн кВт-ч.

В Украине с 1 июня действует новый тариф на электроэнергию — 2,64 грн за кВт-ч. Изменения для бытовых потребителей произошли на фоне войны, хотя остальные тарифы на коммунальные услуги пока остаются замороженными. Как объяснил генеральный директор "Оператора рынка" Александр Гавва, решение о пересмотре тарифов на электроэнергию было принято из-за масштабных разрушений в энергетической инфраструктуре Украины из-за ракетных и дроновых атак ВС РФ с осени 2022 года.

Так, по его словам, Всемирный банк оценивает нанесенный Украине ущерб в 11 млрд долларов. И сумма продолжает расти, поскольку Россия все еще обстреливает энергообъекты в прифронтовых регионах.

"Тот ущерб, который был нанесен вследствие вражеских атак, он довольно значительный. Поэтому нужна компенсация для того, чтобы подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду. Именно это было причиной для установления новых тарифов на электрическую энергию", — подчеркнул он.

Гавва также отметил, в условиях войны в Украине продолжается самая масштабная во времена независимости ремонтная кампания энергосистемы. Украинцам же, по словам гендиректора "Оператора рынка", лучше всего потреблять электроэнергию с 23:00 и до 07:00. Тариф в это время ниже стандартного и составляет 1,32 грн кВт-ч.

"Поэтому актуально сейчас предложение это установка 2-зонных счетчиков, которые позволяют платить вдвое меньше потребленной ночью электроэнергии", — рассказал Александ Гавва.

Рыночная цена на электроэнергию: возможна ли она в украинских реалиях

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что тариф в размере 2,64 грн за кВт-час – временный, поскольку Украине следует двигаться в сторону настоящего рынка электрической энергии. Значит, стоимость элекроэнергии для бытовых потребителей должна формироваться рынком, а не в кабинетах власти. Это когда потребитель сам выбирает компанию, как это происходит с мобильными операторами.

"Первый этап перехода на рыночные цены – повышение тарифов. Рыночная цена у нас сегодня — около 5-5,5 грн за кВт-час. Что касается повышения сейчас до 2,64 грн за кВт-час, то, вероятно, расчет был следующий – не могли сразу повысить до рыночного уровня, ведь большой социальный резонанс, и пошли на компромисс", — говорит он.