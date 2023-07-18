Удержат часть выплат: кто с 1 сентября может остаться без пенсии

В Пенсионном фонде Украины рассказали о нововведении, почему у пенсионеров могут отчислить часть пенсии.

Из-за различий в расчете выплат для работающих и неработающих пенсионеров возможно частичное удержание пенсии. Если пенсионер получил больше денежных средств, чем ему положено, он имеет возможность вернуть их по своей инициативе. Тем не менее, в случае отказа от возврата излишне выплаченных сумм, Пенсионный фонд Украины начнет автоматически удерживать сумму переплаты, но не более 20% от ежемесячного размера пенсии. Об этом сообщает издание "24 канал" со ссылкой на ПФУ.

С 1 сентября пенсионеры и лица, получающие выплаты на карту, могут столкнуться с проблемой приостановки пенсий. Это связано с введением обязательной идентификации, необходимой в связи с окончанием карантина COVID-19. В случае, если эти пенсионеры и лица, получающие выплаты на карту, не пройдут процесс обязательной идентификации, их пенсии могут быть временно приостановлены.

Для того чтобы избежать блокировки счета и невыдачи пенсионных средств, лицу, получающему пенсию, следует выполнить следующие шаги:

Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), которое необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".

После этого лица смогут получить наличные или просмотреть остаток средств на счете.

Напомним, в марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. В ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.

А в конце июня стало известно, кому и как поднимут выплаты с 1 июля. По мнению эксперта Андрея Новака, если в бюджете есть ресурсы, то стоило бы увеличить финансовую помощь переселенцам. Эксперт Ярослав Жалило отметил, что индексация для тех, кто вышел на пенсию по спецзакону, не проводилась уже давно. Перерасчет пенсий будет происходить автоматически.