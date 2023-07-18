Банк в Киеве сотрудничал с онлайн-казино: "отмыли" почти 5 млрд грн во время войны

Известно, за год после начала полномасштабной войны с Россией, "бизнесмены" успели "отмыть" почти пять миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом

В Киеве во время войны действовала незаконная схема легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, схемой пользовались владельцы и топ-менеджмент одного из коммерческих банков Киева.

Отмечается, что за год после начала полномасштабной войны с Россией, "бизнесмены" успели "отмыть" почти пять миллиардов гривен, полученных теневым игорным бизнесом.

Следователи говорят, что схема действовала благодаря 20 подконтрольным фирмам, которые открыли счета в указанном банке. На реквизиты этих компаний игроки подпольных онлайн-казино зачисляли деньги для пополнения своих игровых аккаунтов. В назначении платежа указывали оплату вымышленных товаров и услуг. После каждого такого пополнения организаторы схемы получали проценты. Наличные же им выдавали аффилированные фирмы.

Как сообщает СБУ, три высокопоставленных чиновника банка, среди которых и совладелица финансового учреждения, получили подозрение по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Санкция статей предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления", — добавляют в СБУ.

При этом правоохранители не указывают название финансового учреждения, но отмечают, что в марте 2023 года Национальный банк Украины лишил лицензии подконтрольное фигурантам финучреждение . К слову, именно в начале весны решением правления НБУ в категорию неплатежеспособных попал АО "Айбокс Банк". Причина: банк систематически нарушал требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов. Тогда же, как писали СМИ, прошли обыски в офисах финучреждения.

Напомним, в начале июля сотрудники СБУ задержали киберпреступников, которые якобы воровали деньги украинцев с банковских счетов. Ворами оказались хакеры из Киева, которые незаконно переводили деньги со счетов людей на свои.

При этом в СБУ убеждены, что преступники действовали не одни — у них были сообщники в разных банках. Благодаря им они узнавали личную информацию людей, которые открывали депозитные счета.