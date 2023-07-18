Компенсация за уничтоженной войной жилье: украинцам разрешили подавать заявки через "Дію"

В Министерстве инфраструктуры Украины рассказали, что в будущем программу компенсации планируют расширить на временно оккупированные территории.

Украинцы с 18 июля могут подавать заявки на получение компенсаций за уничтоженное в ходе войны жилье через "Дію". Услуга пока что работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Кто может подавать заявки

Протестировать услугу могут граждане:

которым исполнилось 18 лет и у них есть верифицированный РНОКПП (ИНН);

которые предварительно направили уведомление о разрушенном имуществе;

у которых есть разрушенный дом на территории села Мощун в Гостомельской территориальной общине или в пгт Бородянка;

которые являются единственным собственником имущества, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав (ДРРП).

Для участия в тестировании нужно зарегистрироваться по ссылке . После окончания бета-теста услуга станет доступной:

для других населенных пунктов;

для имущества, которое находилось в совместной собственности.

"Механизм компенсации за уничтоженное жилье касается исключительно того жилья, которое расположено на неоккупированной части Украины. Относительно оккупированных территорий мы разрабатываем отдельное решение", — отметили в ведомстве.

Компенсация за уничтоженное войной жилье: что известно

Сама компенсация предоставляется гражданам в форме безналичного жилищного сертификата. Его можно будет использовать, чтобы купить квартиру или частный дом на первичном или вторичном рынках.

Покупать новую недвижимость можно будет в любом регионе страны, кроме временно оккупированных территорий.

Напомним, первый этап государственной программы был запущен в Украине 10 мая. Тогда украинцам начали выдавать до 200 тысяч гривен компенсации, на проведение ремонтных работ, если их жилье имеет незначительные повреждения.

Также недавно стало известно, что в Житомире до 2024 года планируют построить 110 квартир, куда заселятся внутренне перемещенные лица. Деньги для строительства жилья в размере 8 миллионов евро город получит от Европейской комиссии.