На охрану помещения на Крещатике — 20 миллионов: как тратит деньги местная власть

В системе электронных закупок — тысячи заявок местных администраций. Фокус узнал, что покупают и заказывают в разных регионах страны во время действия военного положения.

В Украине в 2023 году участились случаи закупок государственными и муниципальными органами власти, которые вызывают много вопросов у общественности. Исследовать, что именно и по каким ценам закупают местные органы власти, можно через площадки публичных закупок. Именно там активисты и журналисты находят уже известные барабаны и сковородки, которые закупаются за бюджетные средства. Об этом пишет Фокус в новой статье "Миллионы на часы, марки и мультиварки. Как тратят средства местных бюджетов".

В системе публичных закупок (zakupki.prom.ua) есть разнообразные торги, объекты которых или кажутся не совсем уместными или имеют слишком высокую цену.

В начале 2023 года Киевская городская государственная администрация в январе 2023 года объявила закупку услуги по охране общественного порядка и безопасности по адресу КГГА на Крещатике, на что потратила 19,5 млн грн. В прошлом году в марте киевская мэрия тоже покупала такие услуги, но потратила 3,77 млн грн.

Довольно дорого обошлась КГГА опция по опубликованию решений Киевсовета — заявка в системе электронных закупок содержит цифру 1,99 млн грн.

В других регионах местные власти тоже не отличаются скромностью в своих расходах. Закупают все — от блокнотов и чашек до мармелада, интерактивных панелей, заказа услуг кейтеринга и консультаций различных специалистов.

Например, Житомирская городская администрация приобрела через систему электронных торгов комплект снаряжения для страйкбола за 2,43 млн грн.

Довольно часто покупают местные органы власти и бытовую технику, в частности мультиварки, духовые шкафы, кондиционеры.

Эксперты говорят: система целесообразности и контроля закупок за бюджетные средства в стране сформирована не слишком хорошо, отсюда и перекосы в закупках, то есть, подозрительные торги по завышенным ценам или же с дискриминационными условиями или вообще покупка ненужных никому товаров или услуг .

"Система целесообразности и контроля закупок формируется не только общей культурой и здравым смыслом. Местным должностным лицам не следует забывать, что законодательство требует от них при осуществлении закупок руководствоваться такими принципами как максимальная экономия, эффективность и пропорциональность, ведь речь идет о значительном общественном интересе. Обеспечить, чтобы эти принципы были соблюдены, призваны механизмы государственного и общественного контроля. И голос общественности в этом вопросе должен играть и играет далеко не последнюю роль. Именно поэтому на законодательном уровне важно возвращать требования к публичности закупок в той мере, насколько она возможна в условиях военного положения", — отмечает Светлана Луцюк, старший юрист Arzinger.

Ранее Фокус писал, что 13 июня, состоялось первое заседание временной контрольной комиссии по проверке использования бюджетных средств для обустройства укрытий и проверки делегированных полномочий РГА в Киеве. Возглавил ее Леонид Емец, председатель комиссии Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции.