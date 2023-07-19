Одной проблемой меньше: в "Ощадбанке" объяснили, что будет с важным правилом для пенсионеров

В пресс-службе государственного банка отмечают, что Министерство социальной политики уже нарабатывает проект нормативных изменений.

В "Ощадбанке" решили, что не будут вводить с 1 сентября физическую идентификацию для внутренне перемещенных лиц, которые получают социальные выплаты и пенсии. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что Министерство социальной политики уже нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время.

"Клиентам, получившим от банка уведомление о необходимости обращения для прохождения идентификации до 1 сентября 2023 года, будет дополнительно сообщено о дальнейших действиях", — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что банк уже начал предупреждать своих клиентов о том, что до 1 сентября им нужно прийти в ближайшее отделение и пройти идентификацию. Однако в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий решили, что из-за военного положения идентификацию нужно отсрочить.

Поэтому было решено, что:

получатели пенсий среди ВПЛ физическую идентификацию в банках не будут проходить до конца января 2024 года;

для граждан, которые получают выплаты на проживание, физическую идентификацию вообще не будут проходить, поскольку с 1 августа срок выплат ограничат до шести месяцев.

Отметим, что процедура физической идентификации происходит в три этапа. Так, сначала пенсионер или ВПЛ лично приходят в любое из отделений "Ощадбанка" с такими документами:

паспорт или другое удостоверение личности;

банковской картой, куда начисляют соцвыплаты, или ЭПП, если клиент пенсионер.

Потом достоверность данных в документах проверяет сотрудник финучреждения.

И после этого клиент в присутствии работника "Ощадбанка" должен воспользоваться картой или ЭПП. Пенсионер/ВПЛ обналичивает деньги или просто проверяет остаток средств через кассовый POS-терминал. Для проведения этих операций нужно вводить ПИН-код, поэтому сотрудник банка точно будет знать, что именно этому лицу принадлежит карта или ЭПП.

Напомним, что с 1 августа в Украине меняются условия для выплат денежной помощи переселенцам. В частности, деньги перестанут поступать гражданам, которые:

находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных причин, подтверждаемых документально (обоснованными считаются причины, когда человек был в служебной командировке или на стажировке, находился на лечении или реабилитации, ухаживал за больным ребенком, оздоравливал ребенка и др.);

вернулись к месту жительства, с которого ранее выехали.

Также Фокус объяснял, как украинцам, которые готовятся выйти на пенсию, не остаться без выплат из-за одной ошибки.