В одном из городов вводят ограничения проезда для пенсионеров: где будет действовать правило

В одном из городов во Львовской области пенсионерам будут предоставлять только 30 бесплатных поездок в общественном транспорте.

В Стрые, что во Львовской области, появятся ограничения на поездки в общественном транспорте для пенсионеров. Соответствующее решение согласовал городской совет.

Отмечается, что с 1 августа у одного пенсионера будет всего 30 бесплатных поездок в общественном транспорте города. Соответственно, если пассажир использует этот лимит, то вынужден будет оплачивать полную стоимость поездки, которая составляет 15 гривен.

В городской власти отмечают, что таким образом хотят обеспечить надлежащий учет фактически предоставленных транспортных услуг.

"Также это позволит экономить средства бюджета и эффективно их использовать при возмещении реальных потерь доходов от льготных перевозок на территории Стрыйской городской территориальной общины", — говорится в сообщении.

К слову, с первого дня июля на территории Стрыйской общины действует электронный билет. Теперь каждая поездка льготника фиксируется благодаря специальному валидатору, который считывает информацию о пассажире с электронной карты. Последнюю выдают в ЦПАУ.

Бесплатный транспорт в Киеве

О том. что рано или поздно столица откажется от платной перевозки пассажиров заявил директор Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор.

Он пояснил, что реальная стоимость пассажирских перевозок в Киеве составляет 30 гривен, но с общественным транспотом есть большие проблемы.

"Нам проще сделать его бесплатным. И, наверное, мы к этому и придем. У нас только льготников более 50% пассажиров. В конце концов, мы будем вынуждены поднять руки, сдаться и сказать, что общественный транспорт в Киеве станет бесплатным", — сказал он.

При этом похоже, что частные перевозчики на дорогах Киева останутся, даже если весь коммунальный транспорт будет перевозить пассажиров бесплатно.

"Если мы сегодня резко делаем весь общественный транспорт бесплатным, то около тысячи маршруток должны сойти с улиц. Их нужно будет компенсировать за счет коммунального транспорта", — подчеркнул чиновник.

Напомним, что некоторые украинские пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную денежную помощь, размер которой составляет 837 гривен. Также Фокус писал, сколько украинцев получают пенсии, превышающие 10 тысяч гривен.