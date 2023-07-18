Пенсионеры в Украине могут получать дополнительные выплаты: о ком речь

Согласно украинскому законодательству, некоторым категориям пожилых людей положены ежемесячные доплаты к пенсии в размере 40% от прожиточного минимума.

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В Украине некоторые пенсионеры могут получать дополнительную ежемесячную денежную помощь. Об этом говорится в Законе Украины №646-IX от 02.06.2020 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий отдельным категориям лиц" и Постановлении Кабинета Министров Украины №261 от 02.04.2005.

Размер помощи составляет 40% от прожиточного минимума, что равно 837 гривнам. Для того чтобы подать документы на государственную выплату человек должен соответствовать следующим критериям:

возраст старше 80 лет;

одинокое проживание;

потребность в постоянном постороннем уходе;

наличие пенсии по возрасту.

Для получения помощи пенсионер также должен собрать определенный набор документов, а именно:

заявление;

паспорт;

идентификационный номер;

выписка из пенсионного фонда о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу к пенсии;

заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что пенсионер нуждается в постоянном постороннем уходе.

Чтобы получить доплаты к пенсии необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания.

Напомним, что в июле, после последнего повышения, некоторым пенсионерам удалось получить увеличение пенсии на 1450 гривен. Всего перерасчеты были проведены для 19 419 пенсионеров.

Мы также сообщали, что пенсионеры в Украине со стажем, который превышает страховую норму, могут рассчитывать на доплату к пенсии. Прибавку начисляют за каждый отработанный сверх необходимого стажа год.

Еще мы писали о том, сколько украинцев получают пенсии, превышающие 10 тысяч гривен. В июле 2023 года самые большие пенсии получили жители Киева. При этом самые низкие пенсии, по данным ПФУ, выплачивают в Тернопольской области.