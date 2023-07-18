Выплаты вырастут почти на 1500 грн: стало известно, кому значительно поднимут пенсии

После индексации пенсии в июля наибольшую прибавку к выплатам получили народные депутаты и государственные служащие.

Related video

Украина успешно выплачивает пенсии пенсионерам вовремя, а также проводит запланированные перерасчеты на 2023 год. В июле, после последнего повышения, некоторым пенсионерам удалось получить увеличение пенсии на 1450 гривен. Об этом пишет издание "На пенсии".

В июле средний размер увеличения пенсии составил 1020,71 гривен. Всего перерасчеты были проведены для 19 419 пенсионеров.

Наибольшее среднее повышение пенсии получили лица, которым были назначены пенсии в соответствии с Законом "О статусе народного депутата Украины". Так, у 659 человек средняя пенсия выросла на 1450,98 гривен.

После них идут госслужащие, у которых среднее повышение составило 1046,7 гривен. Перерасчет был выполнен для 16 989 человек.

1574 человека, получающих пенсии в соответствии с Законом "О службе в органах местного самоуправления", получили повышение своих ежемесячных выплат в среднем на 634,89 гривен.

Наименьшее увеличение пенсии получили 197 граждан, чьи пенсии были назначены в соответствии с Законом "О научной и научно-технической деятельности". В среднем, повышение составило 422,51 гривен.

Напомним, в марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. В ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.

А в конце июня стало известно, кому и как поднимут выплаты с 1 июля. По мнению эксперта Андрея Новака, если в бюджете есть ресурсы, то стоило бы увеличить финансовую помощь переселенцам. Эксперт Ярослав Жалило отметил, что индексация для тех, кто вышел на пенсию по спецзакону, не проводилась уже давно. Перерасчет пенсий будет происходить автоматически.