РФ уже готова к долгой войне: как Москва научилась зарабатывать несмотря на санкции (видео)

По информации руководителя мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" Андрея Клименко, экономика России выстояла под международными санкциями и переориентировалась.

Россия зарабатывает на экспорте из черноморских портов, а полученные средства тратит на продолжение войны в Украине. Несмотря на международные санкции и эмбарго на энергоносители Черное море стало новым источником доходов Москвы. Об этом заявил во время Международного форума экспертной сети Крымской платформы 18 июля Андрей Клименко, руководитель мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований".

По его данным, начиная с марта этого года РФ ежемесячно получает 5 миллионов тонн сырой нефти и 4,5 миллиона тонн дизельного горючего из портов Черного моря.

"Россия готова к долгой войне. Экономика выдержала и переориентировалась. Черное море становится источником доходов России и позволяет продолжать войну" — сказал он.

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Он отметил, что эмбарго на российскую нефть действует уже седьмой месяц, а количество нарушений запрета только возрастает. По его словам, несколько десятков танкеров в месяц совершают прямые рейсы в порты США, Бельгии, Испании, Греции и других стран.

"Частичная экономическая изоляция такого большого государства, как Россия, выглядит невозможной. Остановится пятая часть мировой экономики", – подчеркнул Андрей Клименко.

Напомним, эмбарго на поставки российской нефти в Европу действует с 5 декабря 2022 года. Цену на нефть из РФ ограничили в районе 60 долларов за баррель.

Так, ЕС, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия оказывают услуги, связанные с российской танкерной нефтью только в том случае, если она была куплена по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля под запретом также оказались закупки российских нефтепродуктов.

Напомним также, что по информации журнала Spiegel, Индия и Турция помогают России экспортировать нефть. Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ.

7 июля сообщалось, что в ЕС оценили, как санкции влияют на экономику РФ. Представители Европейской комиссии считают, что ограничения серьезно подорвали промышленный и технологический потенциал России.