Украина предлагает "гарантии компенсации ущерба" зерновым кораблям, — СМИ

По данным журналистов, предлагающийся механизм будет действовать для судов, которые находятся в украинских территориальных водах, а также тех, которые направляются в или из портов.

В письме к учрежденной ООН Международной морской организации (ИМО) Украина сообщила, что разработан механизм, предоставляющий "гарантии компенсации ущерба" владельцам и компаниям-операторам кораблей, которые будут заходить в украинские порты после выхода РФ из зернового соглашения. Об этом сообщает Reuters.

Такой механизм будет действовать для судов, находящихся в украинских территориальных водах, или тех, которые направляются в или из украинских портов.

Украина создает временный судоходный маршрут, чтобы обеспечить поставки зерна после выхода РФ из соглашения.

"Цель Украины в том, чтобы разблокировать международное судоходство в северо-западной части Черного моря", — отмечается в письме первого заместителя Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василия Шкуракова.

В письме говорится, что будут установлены маршруты судоходства вблизи Черноморска, Одессы, Южного — эти три порта были частью зернового коридора, ведущего к территориальным водам и исключительной морской экономической зоне Румынии.

Напомним, что в РФ пригрозили всем кораблям, направляющимся в украинские порты с 20 июля. По данным Минобороны РФ, морской гуманитарный коридор свернут, а страны, чей флаг будет вывешен на судах, следующих в украинские порты, РФ сочтет вовлеченными в войну.

Также сообщалось, что после выхода из зернового соглашения Россия, по сути, ввела блокаду украинских портов. Ни один сухогруз не зашел в Украину с начала недавних обстрелов.