Застряли 12 судов: Россия ввела блокаду украинских портов, — эксперт

После выхода из зернового соглашения российские войска, в сущности, заблокировали ряд украинских портов. Ни один сухогруз не зашел в Украину с начала недавних обстрелов.

Related video

То обстоятельство, что российские войска атаковали Одессу второй день кряду, военный аналитик Юлиан Репке назвал, по сути, морской блокадой после выхода из зернового соглашения 17 июля. Об этом сообщает BILD.

"Ночными бомбардировками одесского порта РФ, в сущности, ввела морскую блокаду Украины сразу после окончания зерновой сделки в понедельник", — заявил Репке, приведя сухие факты о том, что 12 грузовых судов застряли в портах Одессы и Николаева.

При этом ни один сухогруз не зашел в Украину с начала недавних российских обстрелов.

По мнению аналитика, происходящее равносильно "ракетной блокадой". По его словам, российское военно-политическое руководство все же не решается на прямую атаку торговых судов, которые ходят под флагами других стран, но проводит обстрелы территории Украины.

Спасатели на месте обстрелов в Одессе

Из-за обстрелов ракетами и дронами работа зерновозов становится невозможной: страховщики судов отказываются посылать их в районы, куда регулярно прилетают бомбы. ВС РФ также не прибегает атакам с кораблей, опасаясь контрбатарейной борьбы и ответного огня. А ракеты запускаются в том числе из Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя новые обстрелы украинских городов, сказал, что террористы совершенно сознательно выбрали в качестве своих мишеней инфраструктуру зерновой сделки. Каждая российская ракета – удар не только по Украине, но и по всем, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.

Ранее Фокус разбирался в том, где РФ берет новые Су-34 и Су-35 для войны в Украине. "Ростех" заявляет об увеличении производства истребителей, хотя на саму корпорацию, как и российскую авиаотрасль в целом, распространяются международные санкции.

Также сообщалось, что 19 июля войска РФ запустили десятки ракет и дронов-камикадзе по Украине.