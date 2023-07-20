Как оформить субсидию по упрощенной процедуре: пошаговая инструкция (видео)

Упрощенный механизм обращения за жилищной субсидией, как уверяют в ПФУ, освободит граждан от необходимости собирать справки и тратить время на заполнение декларации.

Украинцы уже могут подавать обращение на жилищную субсидию по упрощенной процедуре. Сделать это можно на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ), сообщает пресс-служба госструктуры.

Как подать заявление на субсидию по упрощенной процедуре?

Для этого нужно выполнить несколько простых действий:

открыть вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда;

в верхнем правом углу нажать "Вход";

авторизоваться, использовав электронную квалифицированную подпись (КЭП), указать название аккредитованного центра сертификации ключей, который сгенерировал КЭП, загрузить файл ключа и ввести пароль;

в личном кабинете в левом боковом открыть раздел "Коммуникации с ПФУ", а затем выбрать "Заявление на жилищную субсидию или льготу". В новом окне нажать "Продолжить";

далее выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту";

заполнить все необходимые поля. Указать информацию о себе, внести паспортные и адресные данные, добавить информацию об участниках обращения и банковские реквизиты, на которые будут поступать средства, если субсидию назначат;

если заявление подается не по зарегистрированному, а по фактическому месту жительства, нужно добавить сканированную копию договора аренды. Для этого нужно нажать кнопку "Добавить файл";

далее жмете на "Сформировать заявление", которая находится в конце онлайн-формы.

проверяете внесенные данные, после чего жмете на "Подписать и отправить в ПФУ". Автоматизированная система проверит полноту и корректность заполнения заявления;

узнать о назначении субсидии можно в разделе "Мои обращения" — "Статус обращения".

Могут ли отказать в назначении субсидии?

Жилищную субсидию не удастся оформить гражданам, у которых есть просроченная более чем на три месяца задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг. При этом сумма долга должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (680 гривен).

Также льготу не предоставляют, если:

общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;

член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;

лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму более 100 тыс. грн;

имеющееся транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет и/или более чем одно транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

в составе семьи есть совершеннолетние не работающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, которые не платят ЕСВ в течение трех месяцев.

Ранее СМИ узнали, что во время отопительного сезона 2022/2023 украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии ежемесячно. Также напомним, что в Украине действует запрет на взыскание долгов за жилищно-коммунальные услуги с переселенцев, если задолженность возникла после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.