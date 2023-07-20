Есть предпосылки: в НБУ рассказали, когда вернется гибкий курс доллара

Даже после смены режима Национальный банк все равно будет держать ситуацию на рынке под контролем. Возврат к прежнему курсу доллара будет происходить очень постепенно.

В Национальном банке Украины уже видят некоторые предпосылки для того, чтобы отменить фиксированный курс гривны к доллару. Смена стратегии может произойти еще до окончания полномасштабной войны. Об этом заявил в интервью изданию "Укринформ" 19 июля замглавы НБУ Сергей Николайчук.

По его словам, недавно регулятор представил стратегию смягчения валютных ограничений, перехода к гибкому обменному курсу и возвращение к инфляционному таргетированию. В стратегии были перечислены предпосылки, на которые ориентируется НБУ, когда оценивает возможность возвращения к гибкому курсообразованию. И таких предпосылок есть несколько:

управляемая ситуация на валютном рынке;

достаточный объем международных резервов;

смягчение ряда ограничений, позволяющих минимизировать разницу между курсами на разных сегментах валютного рынка;

стойкое снижение инфляции;

действенность монетарных инструментов для обеспечения привлекательности активов в гривнах.

Сергей Николайчук говорит, что в последнее время происходит существенный прогресс по всем этим описанным выше направлениям.

"Возможно, условия для перехода к гибкому курсообразованию возникнут и раньше. Но пока ничего конкретно не обещаем", — подчеркнул замглавы НБУ.

При этом он отметил, что даже после смены режима Национальный банк все равно будет держать ситуацию на рынке под контролем. Повышение гибкости будет происходить очень постепенно, а НБУ и дальше будет присутствовать на рынке с интервенциями.

Когда и почему подорожает доллар

Директор департамента по контролю ликвидности и ценных бумаг АО "Кредобанк" Сергей Кучерявый, для статьи Фокуса: "Доллар — по 37 гривен. Стоит ли покупать валюту, пока она дешевая", еще в апреле предупреждал, что гривна будет укрепляться. По мнению эксперта, для этого есть сразу несколько причин:

одобрение четырехлетнего пакета финансирования МВФ для покрытия критических расходов;

уменьшение девальвационных ожиданий населения;

снижение привлекательности валютных вкладов в результате роста требований по резервированию под них;

рост привлекательности ОВГЗ.

Напомним, недавно Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать какую угодно сумму иностранной валюты со своих счетов в банках. Также напомним, что весной НБУ уже отменил ряд административных ограничений. Так, например, банкам расширили возможности совершать сделки по продаже наличной валюты населению.