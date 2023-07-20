Вынуждены придерживаться жесткой монетарной политики: в НБУ объяснили изменится ли курс валют

Непредсказуемость последствий войны является ключевым риском для курсовой устойчивости в Украине, говорит заместитель главы Нацбанка.

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявил, что в Украине нет никаких оснований для изменения официального курса доллара. В частности, речь идет о росте или падении. Об этом он заявил в интервью изданию "Укринформ".

"Я думаю, что сегодня у нас нет никаких оснований для перепривязки официального курса в ту или иную сторону. В то же время, когда мы говорим о возможном возвращении к принципам гибкого курсообразования, то понятно, что такой переход обусловит и определенную гибкость официального обменного курса. Он будет определяться на рыночной основе по результатам операции на межбанковском рынке, а НБУ будет поддерживать рынок, существенно ограничивая колебания. При таком режиме курс сможет как ослабляться, так и укрепляться", — сказал Сергей Николайчук.

По его словам, главным риском для курсовой устойчивости в Украине является непредсказуемость последствий войны. Ведь этот фактор генерирует риски ухудшения ожиданий, поэтому в НБУ вынуждены придерживаться жесткой монетарной политики. Однако в течение последних месяцев ситуация была благоприятной, поэтому удалось минимизировать влияние этого фактора.

"Наша жесткая монетарная политика, политика дорогих денег, в том числе, была направлена на уменьшение риска недостаточной срочности средств в банковской системе. Ряд монетарных мер после повышения учетной ставки до 25% в июне прошлого года улучшил привлекательность гривневых активов и срочность вкладов физических лиц в банковской системе", — добавил Николайчук.

Напомним, в Национальном банке Украины уже видят некоторые предпосылки для того, чтобы отменить фиксированный курс гривны к доллару. Однако еще до окончания полномасштабной войны может произойти смена стратегии.

В июле 2023 года Нацбанк разрешил небанковским финансовым учреждениям снимать какую угодно сумму иностранной валюты со своих счетов в банках. Это необходимо для расширения предложения банкнот иностранной валюты без износа и стабилизации ситуации с обменом наличной валюты.