Выплаты могут прекратить: почему украинцы рискуют остаться без пенсий

Причинами прекращения выплат пенсий на карту могут стать неиспользование банковского счета в течении долгого времени, смерть получателя, предоставление ложной информации в ПФУ и выезд за границу.

Если пенсионер не использует свой банковский счет более чем пол года, ему могут приостановят выплату пенсии. Чтобы предотвратить такую ситуацию, необходимо хотя бы раз в указанный период производить транзакцию с помощью своей пенсионной карты. Например, можно осуществить пополнение счета мобильного телефона, оплатить коммунальные услуги или выполнить другие платежи. Об этом говорится в материале издания "На пенсии".

Как возобновить выплаты на карту?

Украинцы имеют возможность легко восстановить выплаты пенсии и вернуть недополученные деньги, если они утратили свое право на пенсию по какой-либо причине. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) и предоставить документы, подтверждающие свою личность и право на получение пенсии.

"Если пенсионер появляется и подтверждает свое лицо, то начисление и выплата пенсии продолжается", – рассказала заместитель главы Минсоцполитики Дарья Марчак.

После проверки данных ПФУ принимает решение о возобновлении выплат в течение 10 дней (со дня обращения).

Почему еще могут перестать выплачивать деньги на карту?

Есть несколько причин, по которым могут перестать выплачивать деньги на карту пенсионера:

Смерть человека: В случае смерти пенсионера выплата пенсии прекращается. Возможно, семье или наследникам пенсионера предоставят возможность получить страховые выплаты или другие пособия, если таковые предусмотрены. Предоставление ложных сведений: Если пенсионер предоставил ложные данные о своем стаже работы или зарплате, то после выявления этого обмана могут прекратить выплату пенсии. Выезд за границу: Если пенсионер надолго уезжает за границу, это может повлиять на выплаты пенсии. Однако, есть исключения: если Украина имеет договор с той страной, где находится пенсионер, о выплате пенсий, то возможно, пенсионер будет продолжать получать свою пенсию и за границей.

Напомним, что в марте украинские пенсии проиндексировали на 19,7%. В ПФУ подсчитали, как увеличился средний размер выплат. По информации Пенсионного фонда, средний размер пенсии в Украине по состоянию на 1 марта 2023 года составил 5 219,69 грн.

В конце июня стало известно, кому и как поднимут выплаты с 1 июля. По мнению эксперта Андрея Новака, если в бюджете есть ресурсы, то стоило бы увеличить финансовую помощь переселенцам. Эксперт Ярослав Жалило отметил, что индексация для тех, кто вышел на пенсию по спецзакону, не проводилась уже давно. Перерасчет пенсий будет происходить автоматически.