Акционеры "Сенс Банка" готовы оспаривать решение о его выводе с рынка, — НБУ

При этом в Национальном банке уверяют, что готовы к любому развитию событий и убеждены, что национализация системно "Сенс Банка" точно состоится.

Акционеры "Сенс Банка" (ранее — Альфа Банк) уже предупредили Национальный банк Украины о том, что планируют обжаловать решение о выводе банка с рынка. Об этом сказал во время брифинга 20 июля глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, в Нацбанке понимали, что акционеры "Сенс Банка" могут прибегнуть к такому шагу, поэтому подготовились ко всем возможным событиям.

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"Мы уже получали сообщение о намерении акционеров оспаривать эту процедуру. Национальный банк готов к любому развитию событий. Решение, которое принималось сегодня, вполне обоснованное, принятое в четком соответствии с установленным порядком, и при наличии всех определенных законодательством оснований", — рассказал Пышный.

Национализация "Сенс Банка": что известно

20 июля стало известно, что Нацбанк решил вывести финансовое учреждение с рынка. С 21 числа в банке уже будет работать временная администрация. По информации регулятора, после принятия Кабинетом Министров Украины решения об участии государства в выведении банка с рынка временная администрация продлится не более двух дней со дня, следующего за днем получения Фондом гарантирования вкладов физических лиц соответствующего решения.

Как пояснил Фокусу советник по вопросам банков и финансов Case Ukraine Евгений Дубогрыз, после этого решения в Кабмине должны были бы решить, хочет ли государство стать акционером банка, то есть войти в капитал "Сенс Банка".

"Если Кабинет министров говорит "да", а он, судя по всему, именно так и скажет, то банк будет национализирован в соответствии с законом об особенностях вывода с рынка системно важных банков. Этот банк вывели с рынка именно в соответствии с этим законом на основании того, что в отношении собственников Сенс Банка есть санкции СНБО и санкции иностранных государств. То есть юридический повод — санкции к акционерам банка", — пояснил эксперт.

Напомним, что в конце прошлого года Фокус в своей статье: "Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для "Сенс Банка" и компаний олигарха Фридмана" выяснил, что национализация — фактически единственный вариант для банка остаться на финансовом рынке Украины.

Ранее в мае стало известно, что совладельцу "Альфа-банка" Петру Авену грозит тюрьма за нарушение санкций