Украинцам возвращают деньги за одну из коммунальных услуг: что для этого нужно

Еще с прошлого года многие домохозяйства в Украине становятся клиентами "Нафтогаза", и у некоторых из них возникают сложности с оплатой счетов. В компании объяснили, как решить проблему.

Украинцам возвращают деньги за газ, если перед этим у бытовых потребителей произошла смена поставщика услуг, но оплата была произведена еще до этого. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Как вернуть деньги?

Для этого потребителям нужно:

лично обратиться к предыдущей газоснабжающей компании, а потом подать заявление на возврат переплаты;

ответ по поводу переплаты и возврат денег происходит в течение пяти рабочих дней.

"Только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа. Действующего механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками не существует", — подчеркивают в "Нафтогазе".

То есть, деньги может получить только потребитель. На вашу банковскую карту или новому поставщику их не перечислят.

При этом, если вы так и не дождетесь ответа от предыдущего поставщика в определенные сроки, то сможете претендовать на компенсацию в размерах в порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и поставке природного газа.

И тогда, как отмечают в "Нафтогазе", сумма компенсации удваивается, а если срок предоставления компенсации просрочен более чем на 90 дней — предоставляется в пятикратном размере.

Что будет с тарифами на газ перед отопительным сезоном

На днях глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сказал, что все клиенты компании будут и дальше оплачивать газ по тарифу в 7,96 гривен (с НДС). Тарифы на газ могут измениться после победы в войне и отмены военного положения

"Нафтогаз" не планирует увеличивать цену на газ в этом отопительном сезоне. Этой зимой платежки не вырастут", — сказал он.

Отметим, что компания сейчас обслуживает большинство потребителей в Украине – 12,5 млн домохозяйств.

Напомним, в июле остальные газоснабжающие компании продают украинцам энергоресурс по ценам, которые колеблются от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. Сразу семь поставщиков просят за кубометр меньше 8 грн, тогда как пять — больше.